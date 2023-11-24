Обеспечение территориальной целостности Азербайджана стало возможным благодаря сильному руководству, дальновидной мудрой политике Президента Ильхама Алиева

Обеспечение территориальной целостности Азербайджана стало возможным благодаря сильному руководству, дальновидной мудрой политике Президента Ильхама Алиева.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым в рамках Саммита специальной программы ООН по экономикам Центральной Азии (СПЕКА) 24 ноября в Баку.

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