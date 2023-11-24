https://news.day.az/politics/1617006.html Обеспечение территориальной целостности Азербайджана стало возможным благодаря сильному руководству, дальновидной мудрой политике Президента Ильхама Алиева - Токаев
Обеспечение территориальной целостности Азербайджана стало возможным благодаря сильному руководству, дальновидной мудрой политике Президента Ильхама Алиева - Токаев
Обеспечение территориальной целостности Азербайджана стало возможным благодаря сильному руководству, дальновидной мудрой политике Президента Ильхама Алиева.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым в рамках Саммита специальной программы ООН по экономикам Центральной Азии (СПЕКА) 24 ноября в Баку.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре