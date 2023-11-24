Обеспечение территориальной целостности Азербайджана стало возможным благодаря сильному руководству, дальновидной мудрой политике Президента Ильхама Алиева.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым в рамках Саммита специальной программы ООН по экономикам Центральной Азии (СПЕКА) 24 ноября в Баку.

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