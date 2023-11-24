https://news.day.az/politics/1617012.html Пашинян недоволен решением США и Франции
Пашинян недоволен решением США и Франции
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его озадачивают призывы некоторых стран к своим гражданам не посещать южные регионы страны.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом он сказал в ходе прямой линии, отвечая на вопросы граждан.
Время от времени "рекомендации" не посещать те или иные регионы Армении озвучиваются посольствами преимущественно западных стран: США, Франции и т.д.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре