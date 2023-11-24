Пашинян недоволен решением США и Франции

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его озадачивают призывы некоторых стран к своим гражданам не посещать южные регионы страны.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом он сказал в ходе прямой линии, отвечая на вопросы граждан.

Время от времени "рекомендации" не посещать те или иные регионы Армении озвучиваются посольствами преимущественно западных стран: США, Франции и т.д.

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