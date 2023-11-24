Казахстан высоко оценивает вклад Азербайджана в развитие СПЕКА и укрепление сотрудничества регионов Центральной Азии и Кавказа

Казахстан высоко оценивает вклад, который вносит Азербайджанская Республика в развитие СПЕКА и укрепление сотрудничества регионов Центральной Азии и Кавказа.

Как передает в пятницу Day.Az, об этом, в частности, сказал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем выступлении на первом саммите глав государств - участников Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА) в Баку.

По его словам, венцом огромной работы стал сегодняшний исторический Саммит глав государств - участников СПЕКА.

"Уверен, что итоги встречи расширят горизонты нашего многопланового сотрудничества, основанного на принципах открытости, взаимного уважения и доверия", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

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