Пашинян не отпустит армян в Карабах

Кажется, Пашинян занервничал из-за возможности потерять входящий поток валюты.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что на данном этапе возвращение карабахских армян в свои родные дома нереалистично.

Пашинян отметил, что нет возможности вернуться на эти территории и армянское правительство сделает все, чтобы эти люди остались в Армении и не эмигрировали из страны.

Премьер рассчитывает, что в скором времени все карабахские армяне получат гражданство и полноценно интегрируются в Республике Армения.

Судя по подходу Пашиняна, правительство Армении использует карту прибывших из Карабаха армян в качестве рычага для гарантирования притока валюты из стран Запада. Их возвращение в Карабах или миграция в другие страны создаст сложности для Армении, так как потеряется возможность манипулирования западными правительствами.

Вот в такую игрушку превратились карабахские армяне в Армении.

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