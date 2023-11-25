В Баку прошел саммит СПЕКА. А в это время в Ереване…

Автор: Лейла Таривердиева

Премьер-министр Армении Никол Пашинян дал указание о предоставлении армянского гражданства гражданам Армении, добровольно переехавшим из Карабаха в Ереван. Как это может быть? Вопрос не к нам. Неадекватная страна с неадекватной политикой и неадекватным руководством, делающим неадекватные заявления. В такой стране возможно любое безумие.

О чем свидетельствует последняя пресс-конференция премьер-министра Никола Пашиняна. Никол популист, и не удивимся, если пресс-конференция была затеяна для того, чтобы таким образом не отстать от Баку, где в пятницу проходил саммит СПЕКА. Пашиняну хотелось сразу, параллельно ответить на все, что может быть сказано в адрес Армении Президентом Азербайджана. Ему казалось, что азербайджанский лидер посвятит свое выступление Армении, но он ошибся. У Азербайджана очень широкая повестка в общении с партнерами, о чем говорит выступление Президента Ильхама Алиева и других лидеров, участвующих в саммите в Баку.

Так вот, Никол Пашиняна не мог допустить, чтобы повсюду обсуждались только высказывания его оппонента, и забросил в дискурс несколько хорошо пронафталиненных нарративов. Остановимся на парочке.

Мирный договор. Документ, который четвертый год не удается подписать благодаря Армении, Пашинян сделал чуть ли не своей "визитной карточкой". Он говорит об этом повсюду, едва завидев микрофон. Пока неясно, заявил он, подтверждает ли Азербайджан подписание мирного соглашения с Арменией, основанного на трех принципах. Понимая когнитивные проблемы своей команды и свои собственные, однако, осознавая, что любая озвученная им глупость в нынешней ситуации будет восприниматься благосклонно и растиражирована на "демократических" просторах, он снова и снова повторяет одно и то же. Сказанное Пашиняном можно уже читать по губам. Квадратные километры, карты, анклавы, какие-то гарантии. Но особенно умиляет и даже заставляет прослезиться какая-то болезненная забота о территориальной целостности Армении. Если бы прежние правители Армении знали, что настанет день, когда этот принцип станет для Еревана мантрой, они бы повесились. Как "тройка, семерка, туз" преследовали во сне героя "Пиковой дамы", так и цифры "29 800" не дают уснуть Пашиняну.

Никол хватается за Алма-Атинскую декларацию как за некий спасательный круг, который кто-то вырывает у него из рук. Драгоценный наш, это ты и твоя страна отказывались от этого документа как основы делимитации, пытаясь приложить к делу бессмысленные бумажки, принимавшиеся в конце 80-х и начале 90-х в Ереване и Ханкенди. Армянская сторона, когда Азербайджан говорил о взаимном признании в границах 1991 года, начинала размахивать ушами и доказывать, что Карабах к тому моменту уже "вышел" из состава АзССР. Теперь, когда потеряны все надежды, армяне согласны признать Азербайджан в границах 1991 года и со всеми территориями? Ну, очень хорошо, молодцы. А чего Пашинян требует от Баку, непонятно. Азербайджан уже не раз официально признавал территориальную целостность Армении в различных документах. Точнее, не признавал, а подтверждал признание, потому что на исторические азербайджанские земли, занимаемые ныне Арменией, никогда претензий не предъявлял. И термин Западный Азербайджан тоже является не претензией на международно признанные территории Республики Армения, а всего лишь отражением исторической правды.

И не армянам, кстати говоря, возмущаться фестивалями в Нахчыване. В парламенте Армении в пятницу прошли обсуждения закона, криминализирующего отрицание права армян требовать "самоопределения" в Карабахе. Какова наглость, а? На столах у депутатов были расставлены интересные флажки, лица серьезны и сосредоточены. Мы уже не говорим о том, какие безобразия творятся в школьных учебниках, какие карты висят на стенах в армянских университетах. Так что Армении мало признать территориальную целостность Азербайджана. Чтобы доказать свои добрые намерения, она должна начать с реальных дел, например, для начала содрать карту "великой Армении" со стены Ереванского госуниверситета.

Ереван требует от Баку признаний и заверений, но как Азербайджан может доверять не то что слову, а даже подписи Пашиняна, которые ничего не значат? Вообще ничего. И не только потому, что Никол ведомый политик, а Армения управляемая страна. Сама Конституция этой страны не признает целостность соседей, и подпись Никола по сравнению с Основным законом ничего не будет стоить.

Пойдем дальше. Дальше Пашинян "опять про море". Про региональные коммуникации и свой беспросветный суверенитет над ними. Никто этого суверенитета у Армении не отбирает, но Пашинян продолжает упорно кричать об этом на весь мир, получая благосклонные аплодисменты покровителей. И снова мы не понимаем - какая польза от всего этого Армении. Она уже, можно сказать, потеряла все возможности. Накануне Президент Азербайджана подписал важный документ - План действий на 2024-2026 годы по увеличению транзитного потенциала и поощрению транзитных перевозок по транспортным коридорам. Зангезурского коридора в этом плане уже нет. Это очень и очень плохая новость для Армении. Она означает, что Азербайджану надоело доказывать армянам, что вода мокрая, и он потерял интерес к этому проекту. У Баку всегда имеется "план Б" и альтернативные варианты. Если кто-то думал, что Армении удастся шантажировать его Зангезуром и выторговывать себе очки, он очень сильно ошибся. Все, что теперь остается Пашиняну, это смешить мир своим "армянским перекрестком". Что он и сделал в очередной раз на сегодняшней пресс-конференции.

Между прочим, в предложенном Азербайджаном варианте мирного договора было пять пунктов, Армения же настаивает только на трех. Очень показательно, что Пашинян ничего не говорит о таких пунктах, как "взаимное подтверждение отсутствия территориальных претензий государств друг к другу и юридическое обязательство не предъявлять такие претензии в будущем". Чем-то этот пункт Ереван не устраивает. Видимо, Армения не хочет ограничивать себя в планах вновь поднимать в будущем территориальные вопросы. Ее ожидания от мирного договора - это границы (которая она при наличии подходящих условий будет нарушать) и открытие коммуникаций (о безопасности которых на территории РА не может быть и речи).

Каждый своим заявлением Никол только убеждает, что Армения никогда не станет для Азербайджана нормальным соседом. Если и станет, то очень нескоро, потому что перевоспитание армянского общества, выведение его из-под влияния нацистской пропаганды - это очень сложный и долгий процесс. Признаков того, что кто-то уже над этим работает, пока что не видно. Наоборот, Никол Пашинян вдохновляет армян обещаниями всесторонней западной поддержки ради ее мнимой демократии, а что под этим подразумевается, возможно, не знает даже Макрон, но знаем мы. Когда армяне ждут поддержки, они не ждут помощи в реализации экономических и социальных проектов, в подъеме уровня жизни и расцвета этой жалкой страны. Все это армянам не нужно. Они ждут поддержки только в реализации своих больных фантазий о чужих землях. Не знаем, осознают ли это новые покровители армян, но посоветуем им все же проконсультироваться с прежними опекунами - с Россией. Армении нужны только территории, здесь, в этом регионе им не нужна никакая хорошая жизнь, им достаточно, чтобы их кормили гуманитаркой и подбрасывали деньги зарубежные структуры, пока они будут "бороться", а за хорошей жизнью они поедут в Калифорнию или Марсель, как делали всегда. Армянство стремится только к расширению ареала обитания, и все телодвижения Еревана направлены именно на это. Россия не оправдала, теперь надежды на Запад.

В этой же обойме находится и так называемое реформирование армии. На пресс-конференции Пашинян сообщил, что ВС Армении проходят колоссальные реформы с учетом опыта других стран, в том числе Швейцарии. Швейцарии? Серьезно? Страны, которая никогда не воевала? По словам Никола, "мы внедрили механизм 24-дневных учебных сборов, одной из целей которого является, в некотором смысле, движение в сторону швейцарской модели".

Наверняка, премьер-министр Армении в курсе, что все его предшественники в разное время "реформировали" армию, строили "нацию-армию", и чем это закончилось, показала 44-дневная война. От того, что все граждане периодически будут проходить сборы и тренироваться на разборку автомата, армия сильнее не станет. Как шутят в соцсетях, чтобы получить сильную армию, Пашиняну нужно заменить не арсенал, а самих армян. Это, конечно, преувеличение, но для построения победоносной армии нужны не бессмысленный отрыв граждан от зарабатывания на кусок хлеба, не французский металлолом на колесах, а много чего другого. Мотивация, которой у армянства нет. Ненависть и жажда чужих земель это плохая мотивация для победы. Кроме того, строительство армии - это огромные затраты. По большому счету, армия Армении не нужна вообще, потому что никаких внешних угроз для нее не существует. Самую большую угрозу для Армении представляет она сама, ее политика и ее зомбированное общество. Кстати, как отмечают эксперты, закупленные Ереваном французские бронемашины предназначены не для противостояния с внешним врагом, а для противодействия внутренним беспорядкам. Вот так вот.

Единственное утешение для армянского общества, которое может предложить Никол Пашинян, это... демократия. Как заявил премьер в пятницу, демократия это "вопрос существования" Армении, и только благодаря ей страна сегодня может противостоять вызовам...

Оставим Никола Пашиняна и его народ наедине с этим заблуждением.