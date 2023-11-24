Обсуждены трудности, с которыми сталкиваются граждане Азербайджана при оформлении виз в страны ЕС

23 ноября в Баку состоялось 7-е заседание Совместного комитета по упрощению визового режима между Азербайджанской Республикой и Европейским союзом.

Об этом Day.Az сообщили в пятницу в МИД Азербайджана.

В заседании приняли участие официальные лица министерства иностранных дел Азербайджанской Республики и других государственных структур, а также представители Генерального директората Европейского союза по миграции и внутренним делам, сотрудники представительства Европейского союза в Азербайджанской Республике и консулы дипломатических миссий государств-членов Европейского союза, аккредитованных в нашей стране.

Стороны провели конструктивное и подробное обсуждение вопросов, касающихся механизмов применения упрощений, вытекающих из положений Соглашения об упрощении оформления виз между Азербайджанской Республикой и Европейским союзом, подписанного 29 ноября 2013 года, и перспектив расширения полезного сотрудничества между Европейским союзом и нашей страной в этой области.

Ссылаясь на статистические показатели за 2022 год и по состоянию на 15 ноября 2023 года, было подчеркнуто, что наблюдается значительный рост числа взаимных поездок между гражданами Азербайджанской Республики и Европейского союза.

В ходе встречи были доведены до внимания трудности, с которыми сталкиваются граждане Азербайджанской Республики при обращении за оформлением виз в дипломатических представительствах государств-членов Европейского союза, действующих в Азербайджанской Республике, состоялся обмен мнениями по механизмам устранения этих трудностей.

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