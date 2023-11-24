Пашинян открыто признался в намерении сделать похищенных азербайджанцев предметом торга

Премьер-министр Армении Никол Пашинян открыто признался в намерении торговать похищенными азербайджанцами - Гусейном Ахундовым и Агшином Бабировым.

Как передает Day.Az, во время общения с гражданами в прямом эфире Пашинян вновь предложил Азербайджану "обменять осуждённых" по принципу "всех на всех".

Премьер-министр Армении и ранее выступал с таким предложением. В первый раз он признался в том, что Армения удерживает в заложниках двоих азербайджанцев, но на этот раз он раскрыл свое истинное намерение и перешел к открытому шантажу.

Интересно, отреагируют ли на это западные "друзья" Пашиняна? Как они оценивают тот факт, что фактически он взял в заложники двоих азербайджанцев и осудил их по сфабрикованным обвинениям?

Напомним, что ранее из-за ограниченной видимости в неблагоприятных погодных условиях на границе Шахбузского района Нахчыванской Автономной Республики с Арменией пропали без вести военнослужащие министерства обороны Азербайджана Бабиров Агшин Габиль оглу (2004 года рождения) и Ахундов Гусейн Ахлиман оглу (2003 года рождения).

Позже стало известно о так называемом "судебном процессе" в Армении против взятых в плен Гусейна Ахундова и Агшина Бабирова, а также о том, что было принято так называемое "решение" об аресте Агшина Бабирова.

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