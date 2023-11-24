Новые книги о Карабахе и войне прольют свет на многие факты

Вышли в свет новые книги доктора юридических наук, профессора, Чрезвычайного и Полномочного посла, руководителя кафедры Международных отношений и внешней политики Академии государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики Намика Алиева "Восстановление территориальной целостности и суверенитета Азербайджана. Правовые аспекты" и 1-й том труда "Карабахская война".

Как передает Day.Az, первое издание - это монография о правовых аспектах, возникавших в процессе борьбы Азербайджана за свою территориальную целостность и суверенитет. В монографии на основе обширного научного и эмпирического материала проводится исследование ряда правовых проблем армянской агрессии против Азербайджана, доказывается очевидная правовая несостоятельность армянских территориальных притязаний к Азербайджану. Рассматриваются также некоторые правовые вопросы, возникшие после восстановления Азербайджаном совей территориальной целостности по результатам 44-дневной войны и полного суверенитета после антитеррористических мероприятий сентября 2023 года.

Что касается "Карабахской войны", то это аналитическая хроника Первой Карабахской войны (сентябрь 1991 года - декабрь 1992 года). Она основана на записках автора, сделанных в тот период. Автор также использовал материалы СМИ, воспоминания и заметки участников и свидетелей событий, а также официальные сводки соответствующих структур о ситуации на фронте.

Как говорит Намик Алиев, это его подарок народу к очередной годовщине Победы.

Отметим, что Намик Алиев, помимо вышеуказанных регалий, также является действительным членом (академиком) ряда Международных и Национальных академий (Инсбрук, Москва, Санкт-Петербург, Нью-Йорк, Тбилиси, Гелати), почетным доктором ряда университетов (Грузия, Молдова).

Н.Алиев - автор более 30 монографий, книг и брошюр, более 130 научных, более 120 публицистических и газетных статей, изданных как в Азербайджане, так и за рубежом (Австрия, Бельгия, Венгрия, Грузия, Казахстан, Литва, Молдова, Польша, Россия, Румыния, Узбекистан, Финляндия, Франция, Швеция) на одиннадцати языках (азербайджанский, английский, болгарский, венгерский, грузинский, литовский, молдавский, польский, румынский, русский, турецкий, армянский). Монография "Международное право и нагорно-карабахский конфликт" издана в 7 странах на 7 языках.

Участвовал в подготовке более ста принятых парламентом законопроектов, в том числе в сфере конституционного, муниципального и военного права Азербайджана. Руководил переводом на азербайджанский язык и изданием впервые в Азербайджане в 1999 году к 50-летию принятия Женевских Конвенций от 12 августа 1949 года и дополнительных протоколов к ним. Является автором предисловия к данному изданию.

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