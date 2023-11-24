Работа Азербайджана на освобожденных территориях создаст новые возможности для сотрудничества.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, выступая на саммите Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА) в Баку.

"Колоссальная созидательная работа, проводимая под руководством Президента Ильхама Алиева на освобожденных территориях Азербайджана, обязательно послужит созданию новых возможностей для развития регионального сотрудничества", - подчеркнул он.

Мирзиёев особо отметил, что в период плодотворного председательства Азербайджана региональное сотрудничество в рамках СПЕКА вышло на совершенно новый уровень.

"Эта важная платформа, основа которой была заложена в Ташкенте, ярко продемонстрировала свою востребованность как действенный механизм регионального партнерства в достижении Целей устойчивого развития", - сказал он.

Шавкат Мирзиёев также упомянул, что в рамках СПЕКА было воплощено в жизнь более 400 проектов по расширению практического сотрудничества в сферах торговли, коммуникаций, транспорта и логистики, цифровизации, энергетики, водных ресурсов, экологии, гендерного равенства и других сферах, приняты стратегии по упрощению торговли и инновационному развитию.

Отметим, что 24 ноября в Баку проходит саммит, посвященный 25-й годовщине Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА).

В настоящее время государствами-участниками СПЕКА являются Азербайджан, Афганистан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

Созданная 26 марта 1998 года, СПЕКА выступает в качестве Специальной программы ООН по оказанию помощи этим странам в экономическом развитии, сотрудничестве и интеграции в экономику Европы и Азии. СПЕКА предлагает платформу для субрегионального сотрудничества для достижения Целей устойчивого развития (ЦУР), которые наилучшим образом могут быть достигнуты посредством регионального сотрудничества.