Завершился рабочий визит в Азербайджан премьер-министра Венгрии

24 ноября завершился рабочий визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Азербайджанскую Республику.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

В аэропорту премьер-министра Виктора Орбана провожали заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Али Ахмедов, заместитель министра иностранных дел Эльнур Мамедов и другие официальные лица.