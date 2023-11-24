https://news.day.az/politics/1617105.html Завершился рабочий визит в Азербайджан премьер-министра Венгрии - ФОТО
Завершился рабочий визит в Азербайджан премьер-министра Венгрии - ФОТО
24 ноября завершился рабочий визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Азербайджанскую Республику.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.
В аэропорту премьер-министра Виктора Орбана провожали заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Али Ахмедов, заместитель министра иностранных дел Эльнур Мамедов и другие официальные лица.
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