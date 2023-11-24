Завершился рабочий визит в Азербайджан Президента Таджикистана Эмомали Рахмона

24 ноября завершился рабочий визит Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона в Азербайджанскую Республику.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

В аэропорту Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона провожали заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Али Ахмедов и другие официальные лица.