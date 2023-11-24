Минобороны Казахстана разоблачило армянский фейк

В соцсетях распространилась информация о якобы поставках Казахстаном военной техники в Армению.

Как передает Day.Az, в министерстве обороны РК эту информацию категорически опровергли.

"Распространяемая информация о якобы имевших место поставках казахстанского вооружения в Республику Армения не соответствует действительности. Кроме того, с 2022 года в Казахстане введен запрет на экспорт вооружения и военной техники. В этой связи просим граждан и средства массовой информации не реагировать на распространяемые слухи и доверять только официальным источникам информации", - говорится в сообщении минобороны РК.

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