Завершился визит Президента Казахстана в Азербайджан

24 ноября завершился рабочий визит Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в Азербайджанскую Республику.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

В аэропорту Президента Касым-Жомарта Токаева провожали заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Али Ахмедов и другие официальные лица.