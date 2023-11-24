https://news.day.az/politics/1617111.html Завершился визит Президента Казахстана в Азербайджан
Завершился визит Президента Казахстана в Азербайджан
24 ноября завершился рабочий визит Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в Азербайджанскую Республику.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.
В аэропорту Президента Касым-Жомарта Токаева провожали заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Али Ахмедов и другие официальные лица.
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