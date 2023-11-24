Завершился визит Президента Кыргызстана в Азербайджан

24 ноября завершился визит Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова в Азербайджанскую Республику.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

В аэропорту Президента Садыра Жапарова провожали заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Али Ахмедов, заместитель министра иностранных дел Самир Шарифов и другие официальные лица.