Саммит SPECA в Баку внесет вклад в обеспечение политических и экономических интересов стран-участниц

Состоявшийся сегодня в Баку Саммит специальной программы ООН для экономик стран Центральной Азии - SPECA представляет большое значение. Председательство и проведение Азербайджаном такого важного мероприятия еще больше усиливают международное значение нашей страны.

Как передает Day.Az, об этом в интервью Yeni TV сказал заместитель директора АМИ Trend, политический комментатор Сахиль Керимли.

"В последние годы Азербайджан и страны Центральной Азии реализуют важные проекты по укреплению и диверсификации экономических связей. Наша страна с ее экономическим потенциалом находится в центре внимания всего мира. Страны, в которых царят стабильность и мир, способны устойчиво развивать свою экономику. Азербайджан и страны Центральной Азии добиваются больших успехов в этом отношении. Экономический форум, который сегодня прошел в Баку, внесет серьезный вклад в обеспечение политических и экономических интересов стран-участниц", - сказал он.

Керимли подчеркнул, что Азербайджан всегда на шаг впереди и играет роль движущей силы, страна реализует крупные проекты международного значения. Созданный Азербайджаном транспортно-коммуникационный хаб, высокий уровень логистических возможностей, транзитная сеть вносят неоценимый вклад в экономику стран региона. Эти возможности создают условия для выхода в будущем на более высокий уровень взаимных торговых связей.