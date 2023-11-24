Никол Пашинян и "жемчужное зерно": Президент Ильхам Алиев сорвал планы Армении и ее покровителей

Автор: Акпер Гасанов

Это классический пример того, как вначале придумывается "проблема", затем с нею "героически борются", чтобы в итоге заявить о "победе". В условиях отсутствия реальных достижений, когда приходится оправдываться за реальные же провалы, такой "финт ушами" не просто ожидаем, он неизбежен. И это доказал премьер-министр Армении Никол Пашинян, отвечая на видео-вопросы граждан своей страны.

"Я иногда вижу в этом тенденцию выделять Сюник как уязвимую зону в плане безопасности. Нет, мы не разделяем, и развитие, безопасность, благополучие Сюникской области в нашей повседневной работе. Конечно, проблемы с безопасностью есть и в Тавуше, и в Гегаркунике, Араратской области, Вайоц Дзорской, Сюникской области. Но эти проблемы безопасности не следует ни недооценивать, ни переоценивать. Именно для решения этих проблем мы приняли "мирную повестку" и обеспечили достаточно сильную международную консолидацию вокруг защиты территориальной целостности, суверенитета, независимости и демократии Армении", заявил он.

Напомню, что автором этих речей является тот самый персонаж, который орал в центре Еревана, что "Карабах-это Армения и точка". Он же отказывался идти на мирное урегулирование армяно-азербайджанского конфликта, полагаясь то на одних своих зарубежных покровителей, то на других. Он же спровоцировал боевые столкновения в товузском направлении летом 2020 года.

Он же отдал приказ о нанесении ракетных ударов по мирным азербайджанским городам в ходе 44-дневной войны, что привело к сотням погибших стариков, женщин, детей. Он же отказался от выполнения целого ряда пунктов подписанного им же в ночь на 10 ноября 2020 года трехстороннего заявления, включая тот, согласно которому РА обязуется обеспечивать транспортное сообщение, гарантирует безопасность транспортного сообщения между западными районами Азербайджанской Республики и Нахчыванской Автономной Республикой с целью организации беспрепятственного движения граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях.

Попутно, руководство Армении продолжало финансирование карабахских сепаратистов и после подписания трехстороннего заявления и несмотря на многочисленные предупреждения официального Баку о провокационности таких действий. Азербайджан предупреждали о недопустимости продолжавшегося накачивания незаконных армянских формирований в Карабахском экономическом регионе нашей страны оружием и боеприпасами.

Чтобы понять масштаб этих поставок, приведу высказывание экс-замминистра обороны Армении Артака Закаряна. По его подсчетам, в ходе 44-дневной войны Азербайджан захватил армянское оружие на 4,5 миллиарда долларов, а в ходе недавней операции в Карабахе на 1,5 миллиарда долларов. Вдумайтесь в эти цифры! Пашинян, изображая из себя "голубя мира", способствовал тому, что у незаконных армянских формирований, окопавшихся на нашей территории, набралось оружия на полтора миллиарда долларов!

Плюс, Армения продолжала осуществлять "минный террор", жертвами которого оказались сотни азербайджанцев. И что в итоге? Благодаря блестяще продуманной и реализованной стратегии Президента Азербайджана Ильхама Алиева, была одержана победа в 44-дневной войне, а конце сентября была проведена молниеносная анти-террористическая операция, изучать которую еще долго будут военные эксперты из разных стран мира.

Ведь, как справедливо заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев на саммите глав государств и правительств стран-участниц Специальной программы ООН для экономик стран центральной Азии (СПЕКА) в Баку, всего за один день азербайджанские войска полностью восстановили суверенитет над всеми азербайджанскими территориями, включая город Ходжалы, где в 1992 году был совершен геноцид против азербайджанского народа, и положили конец агрессивному сепаратизму на территории Азербайджана.

Таким образом не только были также сорваны планы Армении и ее покровителей по началу большой войны, которая бы перекинулась на территорию РА, что дало бы "повод" для осуждения Азербайджана, для прямого вовлечения в конфликт вооруженных сил из стран, которые выступают ныне в роли адвокатов государства-оккупанта. Именно поэтому безрезультатными оказались попытки РА и Франции провести через ООН резолюции с осуждением нашей страны.

И вот, на фоне всех этих очевидных военно-политических провалов официального Еревана и его покровителей, мы слышим от Никола Пашиняна чушь. Он пытается создать видимость того, что сумел "защитить" территориальную целостность Армении, хотя ей никто и никогда не угрожал. Никогда боевые действия между Азербайджаном и Арменией не велись на территории РА, никогда армянские города не подвергались ракетным ударам и оккупации.

Все это Пашинян прекрасно знает, но продолжает врать. Как тут не вспомнить строки из басни Крылова: "Навозну кучу разрывая, Петух нашел жемчужное зерно"?! Тем более, что Пашинян продолжает срывать мирные переговоры и по сей день. Как известно, Армения официально выразила свое несогласие с предложением Азербайджана провести на границе двух стран переговоры по достижению мира.

Официальный Ереван продолжает действовать по приказу своих покровителей из США и Франции, которые не хотят установления мира в регионе и жаждут новой войны. Но Азербайджан , у руля которого стоит политический деятель мирового уровня , давно просчитал эти планы и обнулил их. Наша страна увеличивает свою экономическую и военную мощь, расширяя круг друзей, укрепляя свой авторитет в мире. И саммит СПЕКА в Баку- очередное тому подтверждение.