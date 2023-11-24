Делегация Казахстана ознакомилась с экспозицией выставка стран СПЕКА «Региональное сотрудничество для устойчивого развития»

Находящаяся с визитом в нашей стране делегация Казахстана в сопровождении заместителя премьер-министра Азербайджанской Республики Шахина Мустафаева и министра экономики Микаила Джаббарова 24 ноября ознакомилась с выставкой стран СПЕКА "Региональное сотрудничество для устойчивого развития", организованной по инициативе Азербайджана в рамках Недели Специальной программы ООН для экономик стран Центральной Азии - СПЕКА. Выставка проходит в Бакинском Экспо-центре.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, гости были проинформированы о выставке. Было отмечено, что выставка позволяет ознакомиться с масштабной работой по реализации I Государственной программы Великого возвращения на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики, благоустройству освобожденных территорий и их интеграции в национальную экономику, восстановлению культурно-исторических памятников, обеспечению устойчивого развития, созданию самой современной инфраструктуры и условий для достойного проживания.

На выставке представлен специальный стенд, посвященный общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, на котором экспонируются 11 книг и марки, посвященные гениальному руководителю, а также золотая монета, выпущенная ЗАО AzerGold по случаю его столетия.

Шахин Мустафаев, Микаил Джаббаров и гости из Казахстана ознакомились со стендами стран-участниц СПЕКА - Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, а также осмотрели продукцию, производимую в странах-участницах.

Было отмечено, что целью выставки является ознакомление с экономическим потенциалом стран-участниц, обсуждение возможностей взаимовыгодного партнерства и укрепление регионального экономического сотрудничества.

Страны Центральной Азии и Азербайджан представляют собой единый историко-культурный и географический регион стратегической значимости.

На открытой площадке выставки представлены транспортные средства, а также оборудование и техника, относящиеся к таким областям, как промышленность, сельское хозяйство, оборонная промышленность, энергетика и другие.

В рамках выставки представители Казахстана преподнесли памятный подарок заместителю премьер-министра Азербайджанской Республики Шахину Мустафаеву.

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