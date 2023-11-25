Бакинский саммит СПЕКА – в центре внимания международных СМИ

Выступление Президента Азербайджана Ильхама Алиева на Саммите глав государств и правительств стран-членов СПЕКА - Специальной программы ООН для экономики стран Центральной Азии - получило широкое освещение в российской прессе.

Как сообщает Day.Az, газета "Московский комсомолец" со ссылкой на выступление лидера Азербайджана отмечает, что до 2026 года 140 тысяч бывших вынужденных переселенцев вернутся в родные дома в Карабахе и Восточном Зангезуре. Газета доводит до внимания своих читателей, что на освобожденных территориях будут построены новые города и села.

Агентство ТАСС приводит цитату Президента Ильхама Алиева о том, что на первоначальном этапе планируется восстановление 100 населенных пунктов. Агентство напоминает, что некоторое время назад Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что в 2024 году из государственного бюджета на восстановительные работы в Карабахе будет выделено 2,4 миллиарда долларов.

Высказывания Президента Азербайджана на Саммите СПЕКА также размещены на сайтах российских изданий "Аргументы и факты", News.ru, Lenta.ru, Profile.ru, показаны в эфире теле- и радиоканалов РФ.

Кроме того, в статье, опубликованной в издании The Astana Times (Казахстан) широко освещается встреча президентов Азербайджана и Казахстана. Автор доводит до внимания читателей следующие высказывания Президента Ильхама Алиева: "За последние годы наглядно видна динамика контактов между нами в рамках официальных визитов, между членами правительств наших стран, между компаниями. На самом деле мы выходим на самый высокий уровень, я думаю, нашего взаимодействия за всю историю независимого развития наших стран. И это очень приятно. Во-первых, это логично, это отражает дух и характер отношений между нашими народами, и это веление времени".

Турецкие издания Star, Ensonhaber сделали акцент на высказываниях Президента Ильхама Алиева об Армении. Отмечается, что глава Азербайджанского государства в связи с этим сказал: "В мире немало безуспешных, зависимых стран, желающих усидеть на двух или более стульях одновременно и служить нескольким хозяевам, и превративших себя в арену противостояния более крупных государств. Одна из них - соседняя с Азербайджаном Армения. Такие страны нельзя назвать независимыми в подлинном смысле слова. Политика таких стран не основана на воле их народов, их судьба находится в руках иностранных спонсоров. А государства-члены СПЕКА являются поистине независимыми странами, потому что проводят независимую внешнюю и внутреннюю политику".

В публикации на портале Haberler братской страны приводится цитата Президента Азербайджана о том, что когда создавалась СПЕКА, страны-члены еще делали свои первые шаги как независимые государства, перед ними стояли многочисленные проблемы и вызовы, однако за последние 25 лет основные вызовы остались позади, страны укрепили государственный суверенитет, стали полноценными членами международного сообщества и стремительно развивались в экономическом отношении. Глава государства расценил это как большое достижение и успех этих государств и народов.

Кыргызский сайт Akipress разместил информацию о встрече Президента этой страны Садыра Жапарова с Президентом Ильхамом Алиевым. В материале сообщается, что стороны выразили удовлетворение развитием связей между двумя странами в различных сферах, обсудили перспективы сотрудничества.

Саммит находился в центре внимания и грузинской прессы. Порталы этой страны realnews.ge, sputnik-georgia.ru, qafqazturk.com, aktual.ge, interpressnews.ge, 24news.ge, 1tv.ge, kavkasia.net, adjaratv.ge, newsday.ge опубликовали серию материалов о мероприятии. В новостях, подготовленных на азербайджанском, грузинском, русском и английском языках, особо отмечается значение Саммита, проходившего с участием глав государств и правительств стран-участниц СПЕКА. Грузинские новостные порталы и телевидение также распространили информацию о выступлении Президента Азербайджана на Саммите и его встрече с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.

В материале, опубликованном на портале Kavkasia.net, приводится цитата из выступления Президента Азербайджана Ильхама Алиева: "В мире немало безуспешных, зависимых стран, желающих усидеть на двух или более стульях одновременно и служить нескольким хозяевам, и превративших себя в арену противостояния более крупных государств. Одна из них - соседняя с Азербайджаном Армения. Такие страны нельзя назвать независимыми в подлинном смысле слова. Политика таких стран не основана на воле их народов, их судьба находится в руках иностранных спонсоров".

В информации на сайте Realnews.ge до внимания читателей доводятся высказывания из выступления Президента Ильхама Алиева: "Мы приветствуем принятую на днях в Генеральной Ассамблее ООН резолюцию в связи с 25-летием СПЕКА. Трастовый фонд СПЕКА был учрежден под эгидой ООН. Азербайджан выделит в Трастовый фонд 3,5 миллиона долларов США. Экономический форум, организованный в Баку в рамках Недели СПЕКА, внесет вклад в развитие деловых связей между нашими странами. Выставка, организованная в Бакинском Экспо-центре, наглядно демонстрирует процесс развития в наших странах". Кроме того сообщается, что Азербайджан связывают многовековые исторические и культурные связи со странами Центральной Азии. Азербайджан и Центральная Азия - единое историко-культурное и геополитическое пространство, приобретающее все более стратегическое значение.

В другом сообщении портала говорится, что в настоящее время на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана проводятся масштабные строительно-восстановительные работы. Приводится еще одна цитата из речи главы нашего государства: "На первоначальном этапе планируется восстановление 100 населенных пунктов, в том числе 9 городов и 8 поселков. В рамках программы "Великое возвращение" бывшие вынужденные переселенцы возвращаются в свои исконные края. До конца 2026 года 140 тысяч бывших вынужденных переселенцев вернутся в родные дома".

В материале, распространенном на портале Aktual.ge, цитируются слова Президента Ильхама Алиева: "Нам удалось создать в нашей стране благоприятную инвестиционную среду. За последние 20 лет в экономику Азербайджана было инвестировано более 310 миллиардов долларов США, из которых почти 200 миллиардов приходятся на долю неэнергетического сектора".

"В последние годы Азербайджан инвестировал миллиарды долларов США в свою транспортную инфраструктуру и превратился в один из транспортных и логистических центров Евразии, расположенных на транспортных коридорах Восток-Запад и Север-Юг", - довел до внимания Президент Ильхам Алиев.

Издание Qafqazturk.com акцентирует внимание читателей на цитате главы государства: "Нам удалось создать в нашей стране благоприятную инвестиционную среду. За последние 20 лет в экономику Азербайджана было инвестировано более 310 миллиардов долларов США, из которых почти 200 миллиардов приходятся на долю неэнергетического сектора. В последние годы Азербайджан инвестировал миллиарды долларов США в свою транспортную инфраструктуру и превратился в один из транспортных и логистических центров Евразии, расположенных на транспортных коридорах Восток-Запад и Север-Юг".

Сайт Sputnik-georgia.ru опубликовал материал о встрече Президента Азербайджана с премьер-министром Грузии. В информации говорится, что основное внимание на встрече было уделено многовековым, добрососедским, дружественным отношениям между двумя странами, а также отмечалось, что Азербайджан является одним из ведущих торговых партнеров Грузии.