Азербайджан передал украинским спасателям машину для разминирования

Азербайджан передал украинским спасателям новую гусеничную машину для разминирования типа "Revival P".

Как передает в субботу Day.Az, об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины.

"Азербайджанская сторона передала спасателям Полтавской области механизированную машину разминирования "Revival P"", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что представители компании-производителя оборудования прибыли в Украину, где проведут тренинги для местных специалистов.

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