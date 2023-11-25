https://news.day.az/politics/1617157.html Азербайджан передал украинским спасателям машину для разминирования
Азербайджан передал украинским спасателям машину для разминирования
Азербайджан передал украинским спасателям новую гусеничную машину для разминирования типа "Revival P".
Как передает в субботу Day.Az, об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины.
"Азербайджанская сторона передала спасателям Полтавской области механизированную машину разминирования "Revival P"", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что представители компании-производителя оборудования прибыли в Украину, где проведут тренинги для местных специалистов.
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