Армянская община бросает вызов правительству Израиля

Автор: Байрам Эльшадов

Армяне, проживающие в Иерусалиме стали виновниками внутреннего напряжения в городе. Причиной является их желание остаться на территории своего проживания. Можно было бы сказать, что это логичное требование, если бы не одно большое "но". В этой ситуации виноваты они сами.

Некоторое время назад армянский патриархат сдал в аренду израильской компании на 99 лет часть армянского квартала старого города Иерусалим. Против этого выступила армянская община города и под давлением священнослужители решили расторгнуть договор в одностороннем порядке. После этого патриархат стал защищаться тем, что контракт был расторгнут из-за того, что изначально был незаконным. Эта преступная махинация армянского патриархата не убедила израильскую компанию, которая отказалась выслушивать армянской стороны. Да и сделка не была признана незаконной на официальном уровне.

В результате, армяне и проармянские организации устремились в полюбившийся им Twitter, который, в последнее время стал центральной площадкой армянских пропагандистов. В этой платформе сразу активизировались западные армянские структуры, которые преподнесли свою версию "истины" ряду канадских политиков, включая главу МИД Мелани Жоли, которая известно ярой проармянской позицией.

Таким образом, складывается весьма нехорошая ситуация. Армяне становятся центральной силой, способствующей возникновению дипломатического скандала между Канадой и Израилем. Учитывая сложное положение в Израиле, в центре внимания правительства которого находятся боевые действия против ХАМАС, маловероятно, что ресурсы правительства будут направлены на поиск какого-либо решения с канадскими представителями. А сможет ли канадский МИД остаться в стороне? Ведь Жоли тогда потеряет статус защитницы армянства и лишится соответствующих привилегий, связанных с этим статусом. И ситуация, которую создают армяне бросая вызов правительству Израиля, очень опасная, так как ставит под угрозу отношения между двумя странами.

Но еще один вопрос связан с тем, что по какому-то странному стечению обстоятельств всегда обижают армян. В Иерусалиме, в Азербайджане, и в других странах всегда общим знаменателем выступают армяне. А может нет всемирного антиармянского заговора? И может поведение армян создает конфликтные ситуации?

Бросая вызов правительству Израиля армяне не добьются ничего. Виновников им надо искать в своей церкви, которые нарушили существовавший баланс и стали основной причиной возникновения существующей ситуации.

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