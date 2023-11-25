Азербайджан является основным выходом в Европу для стран Центральной Азии

Саммит стран-участниц Специальной программы ООН для экономик стран Центральной Азии (СПЕКА) в Баку, в том числе сказанное Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым во время выступления на саммите, были встречены с большим вниманием как в самом Азербайджане, так и международной общественностью.

Как передает Day.Az, об этом в субботу сказал Trend ветеран, почетный сотрудник органов безопасности, полковник Азер Гараев.

A.Гараев отметил, что Азербайджан придает особое значение сотрудничеству со странами Центральной Азии.

"Странами-членами СПЕКА являются Азербайджан, Туркменистан, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан и Афганистан. Если мы посмотрим на список стран, охватываемых программой, и их географическое положение, то увидим, что Азербайджан, особенно в последние годы, осуществляет многогранную деятельность в направлении дальнейшего развития сотрудничества с этими странами", - подчеркнул он.

A.Гараев упомянул, что за последние два года Президент Ильхам Алиев совершил более 10 визитов в государства Центральной Азии, что также является одним из главных факторов, способствующих быстрому развитию связей между этими странами и Азербайджаном. В результате этого развития торговый оборот Азербайджана со странами Центральной Азии в прошлом году увеличился более чем в 3 раза, а за 7 месяцев 2023 года - на 50 процентов.

"Азербайджан также является основным выходом в Европу для стран Центральной Азии. Новые реалии, созданные Азербайджаном после победы во Второй Карабахской войне, сформировали атмосферу безопасности в регионе. Сегодня Азербайджан стал гарантом мира и безопасности на Южном Кавказе. Расположение нашей страны на стыке как Востока и Запада, так и Севера и Юга создает для нее благоприятные транзитные возможности", - отметил А.Гараев.

По его словам, динамично экономическая мощь Азербайджана также является одним из основных факторов, способствующих развитию международных связей.

"В ходе своего выступления Президент Ильхам Алиев подробно рассказал об успешных экономических показателях нашей страны. За последние 20 лет валовой внутренний продукт Азербайджана вырос в 4 раза. Доходы бюджета выросли более чем в 30 раз, а внешнеторговый оборот - более чем в 10 раз. Прямой внешний долг Азербайджана в настоящее время составляет около 10 процентов валового внутреннего продукта. Валютные резервы напрямую в 10 раз превышают наш внешний государственный долг, при этом уровень бедности упал примерно с 50 процентов до 5,5 процента.

Количество государств с такими показателями довольно невелико. Экономический потенциал Азербайджана позволяет успешно реализовывать международные проекты", - сказал А.Гараев.

A.Гараев также подчеркнул, что сегодня Азербайджан имеет достаточно высокий уровень дружественных, братских отношений, политических связей со странами Центральной Азии, о чем свидетельствуют открытие в городе Физули школы имени Мирзы Улугбека на 960 ученических мест (подарок Узбекистана) и строительство в настоящее время в Физули творческого центра имени Курмангазы (подарок Казахстана).

"Президент Ильхам Алиев особо подчеркнул это в своем выступлении и поблагодарил дружественные страны.

Уверен, что саммит в Баку придаст серьезный импульс дальнейшему развитию наших отношений", - добавил он.

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