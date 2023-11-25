Руководство минобороны Азербайджана побывало в одном из подразделений связи армии

В Азербайджанской армии продолжается осуществление комплексных мер по всестороннему обеспечению подразделений и совершенствованию организации службы войск.

Как сообщили Day.Az в минобороны, первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба Азербайджанской Армии генерал-полковник Керим Велиев и заместитель министра обороны - генеральный директор Агиль Гурбанов 25 ноября побывали в одной из воинских частей, подчиненных Главному управлению связи, информационных технологий и кибербезопасности министерства обороны.

Руководящий состав министерства обороны провел смотр хранилищ на территории воинской части. Были представлены образцы современных средств связи и техники, предусмотренных для организации устойчивой связи в Азербайджанской Армии и скрытого управления войсками. Была предоставлена информация о новейшем технологическом оборудовании для осуществления непрерывного наблюдения и контроля за ИКТ-средой Азербайджанской Армии.

Начальник Генерального штаба Азербайджанской армии дал соответствующие поручения по дальнейшему совершенствованию и эффективному применению средств связи и информационных технологий в подразделениях.

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