В азербайджанской армии отметили День Кяльбаджара - ФОТО
Согласно Распоряжению Президента Азербайджанской Республики "Об учреждении Дней городов по освобожденным от оккупации территориям Азербайджанской Республики" от 31 июля 2023 года, 25 ноября отмечается День города Кяльбаджар.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе Министерства обороны, в соответствии с планом мероприятий, утвержденным министром обороны, в одном из подразделений азербайджанской армии, расположенном на территории Кяльбаджарского района, было проведено мероприятие по случаю Дня города Кяльбаджар.
На мероприятии минутой молчания была почтена память Общенационального лидера Гейдара Алиева и сынов Отечества, отдавших жизнь во имя территориальной целостности Азербайджана. Прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.
Выступившие отметили, что благодаря решимости и дальновидной политике Победоносного Верховного Главнокомандующего наши исторические земли были освобождены от оккупации, территориальная целостность нашей страны была полностью восстановлена. Было особо подчеркнуто, что День города Кяльбаджар отмечается с большой гордостью в каждом уголке нашей страны, в том числе на освобожденных территориях.
Отмечалась важность проведения подобных мероприятий с точки зрения увековечения исторической победы, одержанной в Отечественной войне.
На мероприятии военнослужащие выразили гордость тем, что служат в азербайджанской армии, особенно в подразделениях на освобожденных территориях.
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