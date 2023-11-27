США разжигают идеологию Холодной войны руками конгрессменов

За последний месяц, а особенно за 3 дня, волна жесткой риторики и ложных обвинений со стороны западных и европейских политических кругов в адрес Азербайджана была достаточно интенсивной. Бывший прокурор США Луис Морено Окампо, Адам Шифф, сенатор от Калифорнии Энтони Портантино и даже помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен и другие навязывали широким массам общества, будто Азербайджан напал на Армению, якобы осуществил этнические чистки и ряд других ложных взглядов.

Конгресс США, возобновивший действия поправки к статье 907 против Азербайджана, которая запрещает прямую помощь США нашей стране, едва не запятнали давние отношения между Баку и Вашингтоном. Окампо цинично заявил, что Карабах должен быть возвращен любой ценой. Другие политики позорно осудили Азербайджан за добровольный уход армян, покинувших Карабахский регион после событий 20 сентября.

Тем временем, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель говорит о мирном договоре между Азербайджаном и Арменией после такого позорного скандала в Конгрессе США.

По мнению бывшего журналиста BBC и автора Дэвида Уильяма Пэрри, отношение Штатов к Азербайджану исходит из администрации Байдена, которая вернулась во времена 1950-х годов, застряв в идеологии "холодной войны" - системе взглядов, когда внешняя политика определялась простыми и грубыми политическими реалиями. Об этом Пэрри рассказал в интервью Azernews.

"Таким образом, Байден, как и Луис Морено Окампо, похоже, рассматривают исламские страны как прототип блока, который представляет единственную угрозу американским интересам. Хуже того, плохое понимание сложных международных проблем заставляет их рассматривать Азербайджан в качестве участника этого некоего "Исламского наступления" на западные активы в целом", - заявил эксперт.

Стремясь переманить на свою сторону ослабленное государство в лице Армении, США решили убить двух зайцев одним выстрелом. Длительный период инвестиций в Украину и всевозможная помощь со стороны США в войне Украины с Россией не принесли ожидаемого успеха. Плавно перейдя к следующему этапу своего "мирового порядка", США решают продолжать оказывать иллюзорное давление на Россию, но уже через своего ближайшего союзника Армению.

Такое положение дел, по мнению Пэрри, достойно сожаления, особенно из-за зарождающейся неспособности Байдена проявлять реальный интерес к чему-либо, кроме внутренних проблем, а также из-за его устаревшего понимания современных глобальных реалий.

"Все это означает, что ЕС под слабым руководством Жозепа Борреля будет делать очень многое только для того, чтобы встать на сторону американцев, хорошо понимая, что устаревшая пропаганда в сочетании с неправильным давлением может привести только к дальнейшему укреплению обеих сторон", - добавил британский журналист.

Несмотря на иллюзорность стремления западноевропейских стран и организаций способствовать достижению мирного договора между Азербайджаном и Арменией, реальность показывает их хладнокровное отношение в этом вопросе, а любая поддержка личных выгод присуща ЕС.

США, как и ЕС, переживают нечто вроде слепоты руководства. По мнению Уильяма Пэрри, ситуация стала настолько критической, что как западные, так и европейские политические лидеры не хотят подходить к компромиссу.

"В целом гегемония Запада, кажется, теряет свой блеск в присутствии все более напористого Китая, в то время как внутренние дела выдвигаются на передний план из-за беспрецедентных и оправданных социальных волнений внутри страны. В целом, европейские лидеры хотели бы чего-либо, кроме неотложных политических вопросов, оставить их позади, в то время как запутанное восприятие самих себя американцами доминирует в их собственных внутренних дебатах.

Тем не менее мир беспокоит европейцев, хотя рекомендации США по типу и качеству сейчас категорически отсутствуют", - подчеркнул журналист.

Дэвид Перри добавил, что эти процессы связаны с мощным взаимодействием колониального наследия, решившего вернуться к жизни, внутриполитических структур, которые расшатываются в эпоху, неподконтрольную их создателям.

"Таким образом, западные державы хотят мира, но они парализованы внутренней неразберихой и устаревшими идеологиями", - подчеркнул он.

Подливая масла в огонь в армяно-азербайджанских отношениях, Госдепартамент США не намерен останавливаться на достигнутом и призвал к замене российских миротворцев в Карабахе, предложив в качестве замены себя.

"Благодаря таким, как Клаус Шваб, Запад также сталкивается с возможностью целенаправленной социальной и культурной реструктуризации. Конечно, эти так называемые инициативы сочетаются с нежелательным и несвоевременным возвращением ядовитого колониального наследия, которое только мутит политическую воду для всех", - сказал он.

Несмотря на деструктивное отношение к своему народу и замороженное прошлое, по мнению Дэвида Перри, Армении необходимо уделять меньше внимания предыдущим периодам своей истории.

"Чтобы дело продвигалось вперед, важно, чтобы политика "здесь и сейчас" сочеталась с политикой, которая способствует взаимному процветанию каждого из сообществ. Мира можно достичь, но только с верой в настоящее и реальными инвестициями всех причастных к этому региону", - заключил эксперт.

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