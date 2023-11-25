Итоги саммита СПЕКА: пример растущей роли Азербайджана в мире

Автор: Акпер Гасанов

В Баку завершил работу саммит, посвященный 25-й годовщине Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА). По его итогам были приняты дорожная карта цифровизации Среднего коридора и Бакинская декларация встречи. Также подчеркну, что для участия в мероприятии в Азербайджан прибыли главы большинства задействованных в программе стран.

В частности, это были президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон. А в качестве почетного гостя на саммит был приглашен премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. И это - очень важный момент. Не только потому, что Орбан передал главе нашего государства наилучшие пожелания венгерского народа и поздравления по случаю восстановления суверенитета Азербайджана и стабилизации обстановки в регионе.

Это та справедливая оценка исторических достижений Азербайджана, что была дана многими участниками нынешнего саммита. Впрочем, не только ими. На текущей неделе в Баку побывал и был удостоен встречи с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым госминистр Великобритании по делам Европы и Северной Америки Лео Докерти. Он также дал справедливую оценку достижениям нашей страны.

По его словам, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии позитивно относится к любому вкладу в обеспечение регионального мира и стабильности и гордится существованием очень важных политических, экономических, торговых и энергетических отношений с Азербайджаном на протяжении многих лет. Докерти также подчеркнул, что Азербайджан является не только важным поставщиком энергоносителей в Европу, но также важной и ответственной страной Южного Кавказа, и без Азербайджана не было бы мира и безопасности в Европе.

И это тоже - сущая правда. Азербайджан является ведущим государством региона, реализующим проекты, пользу от которых ощущают далеко за пределами Южного Кавказа. Да, мы не раз и от многих политиков, руководителей различных стран мира слышали, что Азербайджан - это одновременно и ворота в Европу для стран Центральной Азии, и наоборот, ворота в Центральной Азию для ЕС.

И нынешний саммит СПЕКА - еще одно тому подтверждение. При этом важно отметить, что на сей раз Президент Азербайджана Ильхам Алиев собрал все звенья одной цепи в Баку для обсуждения далеко идущих планов стран-членов СПЕКА и Европы. Мы же видим, что руководители всех государств Центральной Азии посетили данный саммит. Плюс, повторю, в Баку прибыл и премьер-министр Венгрии В. Орбан.

Венгрия - как одна из наиболее дружественных нам стран Европы, которая входит и в НАТО и в ЕС. И приглашение премьер-министра этой страны на саммит СПЕКА - тонкий, мудрый ход Президента Азербайджана Ильхама Алиева, который усилил значимость СПЕКА. Да, Специальная программа ООН работает прежде всего, потому, что именно Азербайджан играет важную роль в развитии экономических связей стран Центральной Азии с Европой.

И это не просто декларации. Так, в минувшем году торговый оборот Азербайджана со странами Центральной Азии увеличился более чем втрое, а за 7 месяцев нынешнего года - еще на 50 процентов. Плюс, нужно помнить также и про арабские страны, которым интересен транзит через Азербайджан как перспективное направление. Как видим, очень многое указывает на усиление влияния Азербайджана в мире.

Все это снова происходит не благодаря, а вопреки планам США и Франции, которые ошибочно сделали ставку не только на государство-оккупант, но и на самое отсталое и бесперспективное государство Южного Кавказа, которому банально нечего предложить миру, кроме своих стенаний , бесконечных просьб о помощи и роли Слуги многих господ.Да, речь идет об Армении.

Ее руководство снова торпедирует мирные инициативы Баку, снова рассчитывает на помощь США и Франции, снова рубит сук, на котором сидит. Это их осознанный выбор. Азербайджан же реализовывает иную повестку. Мирную, несущую пользу не только Южному Кавказу, но и Центральной Азии и Европе. В Ереване, Вашингтоне и Париже могут хоть до посинения скрежетать зубами по этому поводу. Это уже ничего не изменит. Азербайджан доказал способность реализовывать любые исторические задачи, вопреки их планам.

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