В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как Армения, Франция и США расшибли лбы об Саудовскую Аравию.

Day.Az представляет текст публикации:

Вчера стало известно о том, что Армения и Саудовская Аравия установили-таки дипломатические отношения: соответствующий протокол подписали в ОАЭ послы обеих стран.

Также вчера агентство Trend со ссылкой на дипломатический источник сообщило о том, что саудиты заранее поставили Азербайджан в известность об этом.

Дипотношений между Эр-Риядом и Ереваном не было до сих пор из-за оккупации Карабаха. Армения все последние десятилетия то так, то этак намекала на то, что можно бы и установить связи - но получала, что называется, "отвал".

Еще активнее просить наладить отношения армяне стали после 2020 года - мотивировали они это тем, что мол вот, конфликт закончился, давайте теперь установим дипотношения. Самое смешное, что публично Пашинян продолжал заявлять, что конфликт никуда не делся, и все еще не закончилось. На что они рассчитывали? Что саудиты не читают новостей?

Так или иначе, Армению снова послали: в Эр-Рияде умеют вести политику. Еревану недвусмысленно заявили, что в Карабахе до сих пор есть и армянская армия, и сепаратисты - поэтому говорить не о чем.

Пашинян тогда позвал на помощь своих "папиков" - Францию и США. На самых разных уровнях Париж и Вашингтон посылали сигналы саудитам - мол неплохо было бы установить уже дипотношения с нашими новыми друзьями. Но все эти попытки раз за разом терпели неудачу, саудиты были непреклонны.

И вот только теперь Саудовская Аравия показательно налаживает отношения с Арменией, специально заранее сообщая об этом Азербайджану. Армении и ее покровителям отправляется ясный сигнал: вот теперь конфликт точно окончен. Теперь, когда в Азербайджане не осталось оккупантов, можно и протокол подписать.

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