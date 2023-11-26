США собирают радикалов под вывеской "Встречи с выпускниками" в Баку

Автор: Байрам Эльшадов

Под вывеской встречи с молодежью США собирают в Баку представителей ЛГБТ-сообщества, феминисток, Nowar-активистов, национал-предателей и прочих радикально настроенных людей.

Так, 27 ноября посольство США в Азербайджане организует встречу со своей агентурной сетью под названием "Встреча с выпускниками"

в одном из отелей Баку. На встрече будут присутствовать люди, получившие образование в США, но фактически занимавшиеся тайным сотрудничеством, находясь в Штатах под видом образования.

Сообщается, что правоохранительные органы Азербайджана уже осведомлены о мероприятии и за ним будет вестись пристальное наблюдение.

Очевидно, что Победа Азербайджана как во Второй карабахской войне 2020 года, так и молниеносная антитеррористическая операция в сентябре нынешнего года очень беспокоят США. Ведь с восстановлением своей территориальной целостности Азербайджан нарушил коварные планы США и Запада по сохранению проармянского статус-кво в карабахском вопросе.

После окончания армяно-азербайджанского конфликта США утратили рычаги влияния на Азербайджан и теперь Штаты пытаются активизировать свою агентуру. Делается это для того, чтобы подорвать стабильность в нашей стране, не дать ей развиваться в самостоятельном ключе.

Но как бы ни старались США и их приспешники дестабилизировать Азербайджан и посеять здесь хаос, такие попытки будут заранее обречены на провал. Поскольку в Азербайджане существует непоколебимое единство власти и народа, что стало залогом успеха нашей страны.