Разгром агентурной сети Запада

Автор: Байрам Эльшадов

Нашумевшая история с разоблачением некотрых "журналистов", которые проводили подрывную деятельность в Азербайджане обрастает новыми подробностями. Ряд СМИ провел работу по анализу фактов и выявил связь между вышеуказанными людьми и иностранными правительствами.

Нельзя сказать, что участие иностранных государств, в частности, европейских стран и США в таких схемах является сюрпризом. В конце-концов, не секрет, что эти страны желают распространения своего типа "демократии", который зачастую чужд другим культурам и не применим по сути. История помнит много таких попыток в странах бывшего СССР.

Вскрывшиеся факты указывают на то, что деятельность медиа, которые на западе принято считать "независимыми" организовывается кураторами из США и Европы. А вопрос финансирования решается через грузинские банки, в которых у задержанных и их приближенных имеются счета. Также финансирование направлялось и на анонимные пластиковые карты в лондонских банках. Спонсорами выступали общественные и гуманитраные организации, включая печально известную USAID.

Но каковы были цели этих структур? Если описать кратко, то конечной целью являлось насильственное изменение реалий в Азербрайджане, включая политические изменения и создание общественной поддержки для политических изменений в стране. Совсем недавно в аналогичной ситуации оказалась Грузия, где была выявлена попытка государственного переворота, которую планировалось осуществить с помощью политтехнологов, которые прибыли из Сербии.

И если обсуждать, то можно сделать какие-либо выводы, также нужно отметить децентрализованную природу схем, которые используются против Азербайджана. Это позволят странам, заинтересованным в том, чтобы посеять хаос, оставаться в тени и иметь возможность отрицать свои действия.

Второй момент - эти страны пытаются использовать свою "мягкую силу" для создания необходимого фона, который, по их мнению, должен гарантировать им успех. Проблема такого подхода заключается в том, что страны США и ЕС не анализируют насколько их модель подходит другим. Также они не анализируют возможную реакцию общества. И именно по этой причине их попытки не имеют успеха в Азербайджане, так как общество не разделяет ценностей, которые западные страны пытаются привить насильно. По этому и не имеет эффекта "мягкая сила", которой пытаются воспользоваться западные страны.

Третий пункт, и возможно самый важный. Цель таких схем - создание хаоса, который позволит западным странам включать новые страны в сферу своего влияния.

И если рассмотреть эти факты в совокупности, то становится очевидно, что эти самые "представители независимых СМИ" были задержаны не просто так. А за то, что подготавливали почву для дестабилизации Азербайджана, что поставило бы под угрозу жизни и благополучия большого количества людей. Что является уголовно наказуемым преступлением. А то что это все делалось по заказу запада, является отягчающим обстоятельством.

И мы не занимаемся трактовкой законов, в конце-концов, это не входит в наши полномочья. Но факты, которые всплыли в результате расследования указывает именно на это, как и анализ действий и мотивации западных структур. То что случилось с "независимыми журналистами", возможно произошло по причине наивности. Возможно, по причине алчности. А может и другие причины подтолкнули этих людей к таким действиям. Но учитывая их роль в схемах западных структур, их задержание является весьма логичным продолжением истории.