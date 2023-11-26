Попытка США одурачить азербайджанскую молодежь потерпела крах
Автор: Байрам Эльшадов
Попытка США одурачить азербайджанскую молодежь потерпела крах. Как мы сообщали ранее, 27 ноября посольство США в Азербайджане собиралось организовать встречу со своей агентурной сетью под названием "Встреча с выпускниками" в одном из отелей Баку.
Однако спустя немного времени США пошли на попятную. Как говорится в сообщении посольства, "проведение торжественной встречи с выпускниками американских вузов отложено". По какой причине столь помпезно анонсированное мероприятие было отложено, в посольстве не указали.
По всей видимости американцы поняли, что проведение подобного рода собирунов - пустая трата времени и денег. Наше общество прекрасно понимает корыстные цели США, которые могут лишь только навредить интересам Азербайджана.
Так называемые представители ЛГБТ-сообщества, феминистки, Nowar-активисты, национал-предатели и прочие радикально настроенные люди подкуплены американцами, главная цель которых - подорвать стабильность в нашей стране и не дать ей развиваться в самостоятельном ключе.
Поспешная отмена "собрания" в американском посольстве говорит о том, что США признали провал своих планов по дестабилизации Азербайджана и сеяния здесь хаоса. Остаётся надеяться, что американское руководство осознает, что развитие двусторонних отношений с Азербайджаном возможно только на основе равноправия и взаимовыгодного сотрудничества. И что Азербайджан не потерпит никаких вмешательств в свои внутренние дела.
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