Министр национальной обороны Турции прибыл в Азербайджан

Министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер прибыл в Азербайджан.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в министерстве национальной обороны Турции.

Согласно информации, министр примет участие во встрече министров обороны Турции, Азербайджана и Грузии.

Министра Яшара Гюлера встретили в Международном аэропорту Гейдар Алиев министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов и другие официальные лица.

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