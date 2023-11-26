https://news.day.az/politics/1617374.html Министр национальной обороны Турции прибыл в Азербайджан - ВИДЕО
Министр национальной обороны Турции прибыл в Азербайджан - ВИДЕО
Министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер прибыл в Азербайджан.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в министерстве национальной обороны Турции.
Согласно информации, министр примет участие во встрече министров обороны Турции, Азербайджана и Грузии.
Министра Яшара Гюлера встретили в Международном аэропорту Гейдар Алиев министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов и другие официальные лица.
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