Армения - все еще проходной двор для обхода санкций против РФ

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как Армения продолжает оставаться проходным двором для обхода санкций против РФ

Day.Az представляет текст публикации:

Армения вошла в пятерку крупнейших импортеров виски в Россию, вытеснив из этого перечня Испанию, которая опустилась с третьего на седьмое место, пишет РИА Новости.

"За девять месяцев 2023 г. Москва импортировала виски на $262,5 млн, что в почти четыре раза больше показателей прошлого года", - отмечает издание.

Конечно, речь о сером импорте. Вы слышали что-нибудь о знаменитом армянском вискаре? У них там производят какое-то местное пойло, но его даже не каждый бомж рискнет пить. Импорт виски из Армении имеет ту же природу, что и белорусские креветки - это контрабанда и параллельные схемы, ничего более.

Собственно, ничего неожиданного: с самого начала войны в Украине Армения превратилась в проходной двор для обхода санкций. Казахстан, ОАЭ и другие страны, через которые шел серый импорт, постепенно закручивали гайки для российских импортеров, чтобы не попасть под вторичные санкции - а Армении, похоже, плевать.

Вопрос: а куда состоят новые западные друзья Еревана? США и ЕС говорят про то, что будут - на словах - как-то бороться с теми, кто помогает Москве обходить санкции. А на деле на выходки Еревана закрываются глаза. Что это - халатность? Или Армении на правах нового протеже делаются какие-то поблажки?