В Мексике состоялась презентация книги «Карабахское ханство: Историческая и культурная идентичность»

В ведущем высшем учебном заведении Мексики - Университете UNAM состоялась презентация книги "Карабахское ханство: Историческая и культурная идентичность", изданной при поддержке Министерства иностранных дел Азербайджанской Республики.

Как сообщили Day.Az в посольстве Азербайджана в Мексике, в мероприятии приняли участие профессорско-преподавательский состав университета, студенты и представители академических кругов.

Посол нашей страны в Мексике Мамед Талыбов, выступая на презентации, отметил, что книга представляет важное значение с точки зрения изучения богатого исторического наследия Карабаха, оценил публикацию произведений, хранящихся в Национальном музее Грузии более 100 лет как знаменательное событие. Дипломат обратил внимание на важность исторических и культурных артефактов, отраженных в книге, для изучения азербайджанской идентичности Карабаха, а также культуры, этнографии и образа жизни населения региона, отметил, что Карабахское ханство занимает особое место в истории государственности Азербайджана. Было отмечено, что это ценное издание, прошедшее через испытания веков, служит повышению осведомленности международной аудитории о богатом историческом прошлом и культурном наследии Карабаха, древней и исконной земли Азербайджана. Было отмечено, что с окончанием тридцатилетней армянской оккупации сегодня в Карабах снова вернулась жизнь, мобилизованы все возможности для восстановления и реконструкции этих территорий.

Профессор Университета UNAM, доктор политических и социальных наук Фаусто Кинтана в своем выступлении обратил внимание на плодотворное сотрудничество, налаженное в последнее время с посольством Азербайджана, в том числе подчеркнул заинтересованность в осуществлении академического сотрудничества с азербайджанскими университетами. Он отметил, что, учитывая глобальные проекты, реализуемые по инициативе и с участием нашей страны, все внимание уделяется региону, в котором расположен Азербайджан. Ф.Кинтана выразил благодарность за организацию мероприятия, отметив, что благодаря этой презентации они получили полную информацию о Карабахском ханстве и его истории.

Профессор Университета UNAM, автор многих статей об Азербайджане и его реалиях Таля Ишджан, выступая на мероприятии, с большим удовлетворением вспомнила свой визит в Карабах и Шушу, подчеркнув, что является живым свидетелем удивительной красоты, культуры и духовного богатства этих земель.

На встрече, прошедшей в интерактивном формате, были даны ответы на многочисленные вопросы участников мероприятия.

В конце мероприятия книги "Карабахское ханство: Историческая и культурная идентичность" были переданы в дар Центральной библиотеке UNAM и библиотеке факультета политических и социальных наук.