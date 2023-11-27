Закир Гасанов выразил соболезнования Яшару Гюлеру

Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов выразил соболезнования министру национальной обороны Турецкой Республики Яшару Гюлеру.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Министерства обороны, в соболезновании говорится: "Глубоко опечален вестью о гибели и ранении военнослужащих доблестной турецкой армии в результате нападения членов террористической организации в районе проведения антитеррористической операции Pençe-Kilit. Мы разделяем ваше горе. В решительной борьбе с терроризмом мы неизменно рядом с Вооруженными силами братской Турции и всеми силами поддерживаем вас. Желаю упокоения душ военнослужащих, ставших шехидами, выражаю глубокие соболезнования их близким, мы разделяем их скорбь. Да ниспошлет Всевышний исцеления раненым. Аллах рехмет элясин!".

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