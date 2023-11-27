https://news.day.az/politics/1617451.html Министры обороны Азербайджана, Турции и Грузии встретятся в Баку - что на повестке дня?
Министры обороны Азербайджана, Турции и Грузии встретятся в Баку - что на повестке дня?
Сегодня в Баку состоится трехсторонняя встреча министров обороны Азербайджана, Турции и Грузии - генерал-полковника Закира Гасанова, Яшара Гюлера и Джуаншера Бурчуладзе, сообщает в понедельник Day.Az.
Согласно информации, Яшар Гюлер уже находится в Баку.
Министры обсудят перспективы развития военного и оборонного сотрудничества между тремя странами, проведение совместных учений и другие вопросы.
Напомним, что последняя встреча в подобном формате состоялась в феврале этого года в турецком городе Карс.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре