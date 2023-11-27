Министры обороны Азербайджана, Турции и Грузии встретятся в Баку

- что на повестке дня?

Сегодня в Баку состоится трехсторонняя встреча министров обороны Азербайджана, Турции и Грузии - генерал-полковника Закира Гасанова, Яшара Гюлера и Джуаншера Бурчуладзе, сообщает в понедельник Day.Az.

Согласно информации, Яшар Гюлер уже находится в Баку.

Министры обсудят перспективы развития военного и оборонного сотрудничества между тремя странами, проведение совместных учений и другие вопросы.

Напомним, что последняя встреча в подобном формате состоялась в феврале этого года в турецком городе Карс.

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