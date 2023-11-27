Армянская журналистка вытащила на свет грязное белье карабахского клана

Автор: Лейла Таривердиева

Блогер Альберт Исаков пригласил к разговору армянского юриста, журналиста и публициста Натали Алексанян. Натали известна азербайджанской аудитории тем, что всегда говорила правду о сепаратистском режиме и армянском национализме. Напомним, что после антитеррористических мероприятий 19 сентября она была первой, кто развенчал миф о якобы блокаде и голоде. Она сняла и показала армянам, сколько продуктов прятали от них руководители сепаратистского режима, чтобы создать видимость голода в Карабахе.

В видео-блоге Исакова армянская журналистка раскрыла и другие подробности. Было заметно, что о многих вещах ей говорить очень тяжело, что ей стыдно за свой народ, творивший зверства и грабеж на азербайджанских землях. Алексанян поделилась тем, что ей рассказывали "герои арцаха", воевавшие в первую войну генералы и прочие негодяи. Ей, как борцу против преступного клана, старающемуся разоблачить его преступления, присылают материалы и информацию в том числе иностранные коллеги. Как утверждает Натали, на руках у нее имеются все доказательства преступлений карабахского клана.

Среди озвученных Алексанян фактов не только те, которые были ею услышаны от других. Ей самой довелось быть свидетельницей того, как после оккупации жители сел Армении на грузовиках ездили на захваченные азербайджанские земли с целью грабежа оставленных азербайджанцами сел. Она до сих пор не понимает, почему ее соплеменники вывозили из домов азербайджанцев все, вплоть до посуды. Она также не понимает, как можно было осквернять и разрушать могилы, как можно было выкапывать трупы в поисках золота. Об этом ей открыто рассказывали в интервью армянские "генералы", не видевшие в этих бесчеловечных и кощунственных деяниях ничего особенного.

Натали Алексанян одна из тех, кто ведет борьбу за правду о покинувших Карабах армянах. И продолжает эту борьбу, несмотря на все угрозы, которые звучат в ее адрес. Как говорит в беседе с Исаковым сама армянская журналистка, тех, кто угрожает, постепенно становится меньше, а тем временем число тех, кто поддерживает ее позицию, растет. Нас это радует не меньше, чем саму Натали.

После этого интервью наверняка в сторону Алексанян полетят новые камни.

И что особенно ценно - в прошлом Алексанян была сторонницей "миацума", но нашла в себе силы увидеть правду и правильно оценить содеянное ее народом.