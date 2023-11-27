СКАНДАЛЬНОЕ ПИСЬМО. Роман Цыпин клянчил у азербайджанцев 40 000 долларов "на рекламу"

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как блогер Роман Цыпин клянчил у азербайджанцев 40 000 долларов "на рекламу".

Day.Az представляет текст публикации:

Ромка Цыпин, за сколько ты сейчас продаешься?

Вы наверняка видели видео с этим лысым "экспертом". Знакомьтесь, Роман Цыпин - человек, который безуспешно пытается срубить бабла на конфликте между Арменией и Азербайджаном.

Сейчас этот мудак яростно критикует Азербайджан. Но так было не всегда! Несколько лет назад Цыпин не просто думал иначе - он активно обивал пороги и клянчил деньги на "рекламу Азербайджана".

К нам попало письмо, написанное Цыпиным получателю в Баку несколько лет назад. Полюбуйтесь!

Полуграмотный "Бизнес План" сводится к банальному "дайте мне $42 000 и я буду писать про вас хорошо". Неизвестно, сколько таких писем отправил этот мамкин стартапер, но судя по тому, как Цыпина бомбит на Азербайджан сейчас, его послали.

А истерики Цыпина последних недель... Либо армяне оказались более сговорчивы и дали денег, либо недоумок пытается таким образом о себе напомнить.