СКАНДАЛЬНОЕ ПИСЬМО. Роман Цыпин клянчил у азербайджанцев 40 000 долларов "на рекламу" - ФОТО
В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как блогер Роман Цыпин клянчил у азербайджанцев 40 000 долларов "на рекламу".
Day.Az представляет текст публикации:
Ромка Цыпин, за сколько ты сейчас продаешься?
Вы наверняка видели видео с этим лысым "экспертом". Знакомьтесь, Роман Цыпин - человек, который безуспешно пытается срубить бабла на конфликте между Арменией и Азербайджаном.
Сейчас этот мудак яростно критикует Азербайджан. Но так было не всегда! Несколько лет назад Цыпин не просто думал иначе - он активно обивал пороги и клянчил деньги на "рекламу Азербайджана".
К нам попало письмо, написанное Цыпиным получателю в Баку несколько лет назад. Полюбуйтесь!
Полуграмотный "Бизнес План" сводится к банальному "дайте мне $42 000 и я буду писать про вас хорошо". Неизвестно, сколько таких писем отправил этот мамкин стартапер, но судя по тому, как Цыпина бомбит на Азербайджан сейчас, его послали.
А истерики Цыпина последних недель... Либо армяне оказались более сговорчивы и дали денег, либо недоумок пытается таким образом о себе напомнить.
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