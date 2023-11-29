Западные опекуны Армении хотели унизить Азербайджан и получили достойный ответ

Скорее всего, Ереван откажется от предложения Азербайджана о переговорах на двусторонней основе. Позиции Еревана слабые, аргументировать их нечем. Армения нарушила все прежние договоренности и, как говорится, крыть ей нечем.

Об этом сказал в беседе с Day.Az политолог, директор Центра стратегических исследований стран Южного Кавказа Евгений Михайлов.

Армения не является самостоятельным государством, принимающим суверенные решения. Что скажут США и Франция, то она и делает, считает Михайлов.

"Так что переговоров один на один не будет однозначно. Я очень удивлюсь, если Ереван пойдет на это. Должны сложиться определенные условия, Армения должна оторваться от внешнего влияния, чтобы принять подобное решение. Признаюсь, я очень сомневаюсь, что такие переговоры состоятся", - сказал российский политолог.

Обвинения в адрес Баку о якобы нежелании Азербайджана договариваться на западной площадке в целях продвижения интересов России Михайлов расценил как абсолютный блеф. Исходит все это, отметил он, из усиления антиазербайджанской риторики. На самом деле именно Азербайджан добросовестно пытался разрулить ситуацию и идти на переговоры, независимо от того, где они намечались. Но каждый раз в самый ответственный момент то чей-то сенат, то какой-то западный лидер или еврочиновник высказывали новые претензии к Баку, и тот отказывался от встреч. Именно поэтому азербайджанский лидер не поехал в Гранаду и Вашингтон, отметил наш собеседник, считая эти решения Баку очень логичными и аргументированными. Здесь, подчеркнул Михайлов, нет никакой пророссийской позиции, здесь есть только позиция самого Баку и отстаивание собственных национальных интересов. Западные партнеры Армении хотели унизить Азербайджан и в ответ получили полное отсутствие желания встречаться на такой ноте.

"А Армения, как всегда, сидит и ждет чуда. За два месяца, прошедших после антитеррористических мероприятий, проведенных азербайджанской стороной в Карабахе, Армения получила на этой волне определенное количество оружия, идет прямым путем на разрыв отношений с Москвой, нарушает массу собственных обязательств. И заявление Пашиняна о якобы желании подписать мир, на мой взгляд, является абсолютной бутафорией. Тот же Пашинян недавно заявил, что Баку, мол, продвигает идею Западного Азербайджана. Ну и что тут такого? И вообще, как говорится, за что армяне боролись, на то и напоролись. Чего, собственно, они ожидали? Они не идут на договоренности, запускают в регион недружественные Азербайджану страны, милитаризуются. Само собой, в таких условиях Азербайджан исходит из собственных национальных интересов. При этом Баку уже не считает нужным учитывать какие-то армянские интересы, которые стали абсолютно интересами Запада.

Так что, думаю, Армения будет стараться затягивать процесс, создавать видимость дипломатической активности, задерживая ответы на инициативы Баку и ожидая чуда. Она не хочет подписания мирного договора, предусматривающего открытие Зангезурского коридора и другие параметры, которые не устраивают ее западных партнеров", - сказал Евгений Михайлов.

Лейла Таривердиева