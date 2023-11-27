https://news.day.az/politics/1617556.html Иран с оптимизмом смотрит на будущее отношений с Азербайджаном
Иран с оптимизмом смотрит на будущее отношений с Азербайджаном
Между Ираном и Азербайджаном существует сотрудничество в различных сферах, в том числе в политической, экономической, военной и других.
Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом сказал 27 ноября на брифинге в Тегеране пресс-секретарь министерства иностранных дел Ирана Насер Канани.
По его словам, ведутся обсуждения о развитии отношений между двумя странами.
"Иран с оптимизмом смотрит на продолжение сотрудничества между двумя странами в рамках общих интересов. Эта воля существует у обеих сторон", - добавил Канани.
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