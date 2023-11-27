Агентство по разминированию опубликовало еженедельный отчет

Агентство Азербайджанской Республики по разминированию опубликовало еженедельную информацию об операциях по разминированию, проводимых на освобожденных от оккупации территориях.

Как сообщили Day.Az в понедельник в агентстве, в ходе операций по разминированию, проведенных с 20 по 26 ноября на территории Тертерского, Агдамского, Лачинского, Ходжавендского, Шушинского, Физулинского, Губадлинского, Джебраильского и Зангиланского районов, были обнаружены и обезврежены 64 противопехотные, 73 противотанковые мины и 444 неразорвавшихся боеприпаса.

За этот период от мин и неразорвавшихся боеприпасов были очищены 683,5 гектара территорий.

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