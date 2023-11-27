Минобороны Азербайджана и Грузии подписали План двустороннего военного сотрудничества

27 ноября в Баку состоялась двусторонняя встреча между министром обороны Азербайджанской Республики генерал-полковником Закиром Гасановым и министром обороны Грузии Джуаншером Бурчуладзе.

Как передает в понедельник Day.Az, об этом сообщили в минобороны Азербайджана.

"Приветствуя гостей на встрече, генерал-полковник З.Гасанов сказал, что рад видеть их в Азербайджане. Министр обороны особо подчеркнул важную роль встреч глав государств в развитии связей между Азербайджаном и Грузией. Он отметил, что, как и во многих областях, в военной сфере связи между двумя странами крепнут и развиваются.

Выразив удовлетворение своим визитом в Азербайджан, Д.Бурчуладзе поздравил коллегу в связи с восстановлением территориальной целостности Азербайджанской Республики. Он отметил, что такие встречи являются ярким примером высокого уровня сотрудничества между Азербайджаном и Грузией.

На встрече были обсуждены перспективы развития военного сотрудничества между двумя странами, а также состоялся подробный обмен мнениями о повышении интенсивности совместных учений. Было отмечено, что страны поддерживают территориальную целостность, принятую на международном уровне.

Затем стороны подробно обсудили вопросы обеспечения мира и безопасности в регионе, перспективы развития сотрудничества в военной, военно-технической, военно-образовательной сферах, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

В завершение встречи между министерствами обороны Азербайджана и Грузии был подписан План двустороннего военного сотрудничества на 2024 год", - говорится в сообщении ведомства.

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