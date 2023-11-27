Трехсторонние встречи важны с точки зрения содействия миру в регионе

Трехсторонние встречи стали традицией, они важны с точки зрения содействия миру в регионе.

Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом заявил министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов на встрече с министром национальной обороны Турции Яшаром Гюлером и министром обороны Грузии Джуаншером Бурчуладзе в Баку.

Он отметил, что, учитывая традиционные встречи глав государств, задача министерств - развивать сотрудничество в области обороны.

"Я приветствую каждого из вас. Рад, что наша встреча состоялась в этом году в Баку. Спасибо Вам", - подчеркнул министр.

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