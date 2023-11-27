Азербайджан с 2024-го года будет председательствовать в Азиатской Парламентской Ассамблее

В городе Анталья в Турции прошло заседание Исполнительного совета Азиатской Парламентской Ассамблеи (АПА), передает Day.Az.

На заседании были представлены парламентские делегации 20-и государств-членов. Азербайджан был избран председателем АПА на 2024-2025-й годы. 