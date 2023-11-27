Отношения между Азербайджаном, Грузией и Турцией имеют стратегическое значение.

Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом заявил министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер на встрече с азербайджанскими и грузинскими коллегами в Баку.

Он отметил, что Турция полна решимости развивать эти отношения.

"Мы работаем над тем, чтобы на Кавказе была стабильность. Азербайджан освободил свои земли от оккупации. Страны региона могут решать свои проблемы самостоятельно. Чтобы доказать это международной общественности, мы поддерживаем контакты между Ереваном и Баку", - отметил турецкий министр.

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