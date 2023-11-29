Если Армения нападет на Азербайджан, то получит достойный ответ

Армения продолжает свои реваншистские тенденции. Так, Армения отправляет во Францию для обучения своих военнослужащих, изгнанных из Карабаха. Хотя было заявлено, что прошедшие обучение во Франции кадры будут использованы против России в украинской войне, не исключено их привлечение в будущем именно с целью реванша против Азербайджана. Никто не может гарантировать, что этого не произойдет.

Как передает Day.Az, об этом Trend сказал, политический комментатор Эльшад Гасанов сказал, что после антитеррористических мероприятий, проведенных в течение суток Азербайджаном, незаконные вооруженные формирования Армении, находившиеся на азербайджанских территориях, были уничтожены и изгнаны с территории страны.

"Но в Армении есть силы, склонные к реваншизу. Теперь становится ясно, что Франция, будучи хозяйкой Армении, обучает этих террористов в военных лагерях. Они должны знать, что Азербайджан - это сильное государство, и если Армения нападет на нас, то получит достойный ответ", - отметил он.

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