Глупая армянская мечта Европы

Автор: Эмин Севдималиев

Посольство Франции в Армении продолжает дестабилизацию Южного Кавказа посредством своего влияния на Армению. Но, справедливости ради, необходимо отметить, что в этом деле Франция работает не одна, а совместно с ЕС. Последней крупной новостью стало объявление посольства об основных направлениях сотрудничества экономического блока и Еревана.

Как отмечается в публикации посольства в одной из социальных сетей, следующие вопросы становятся основными в отношениях ЕС-Армения: реформы, инновации, инвестиции, миграция, поддержка карабахских армян, управление границами, безопасность, оборона. Весьма обширный список, который вызывает несколько вопросов. И эти вопросы необходимо рассмотреть более подробно, чтобы понять, как будет формироваться сотрудничество между Арменией и Европейским Союзом.

В целом, необходимо отметить, что сложно проводить какой-либо анализ без понимания того, что в ЕС подразумевается под реформами и инновациями. В частности, не совсем ясно, о каких сферах идет речь. Также весьма интересно, как Франция или ЕС будут управлять границами Армении.

В этом контексте формулировка французского посольства является полным противоречием тому, что говорят в Армении. Политические элиты, граждане и экспертное сообщество говорят о том, что необходимо гарантировать выживание страны и сохранение ее государственности, особенно в разрезе того, что Ереван много лет зависел от Москвы по широкому спектру ключевых вопросов. Включая оборону, экономику и управление границами. В Армении считали стратегические отношения с Россией сдерживающей силой, которая гарантирует продвижение ее геополитических интересов. После того, как отношения между сторонами стали прохладнее, Армения начала свой разворот на Запад.

Cуверенитет Армении становится предметом спекуляций - АНАЛИЗ от Эмина Севдималиева

Cуверенитет Армении становится предметом спекуляций - АНАЛИЗ от Эмина Севдималиева

Но теперь Армения будет зависеть от Европы по тем же вопросам, от которых раньше Ереван зависел от Москвы. И это решение Армении указывает на то, что изначальный прогноз о том, что Армения становится страной, торгующей своим суверенитетом.

Говоря о том, что Армения меняет свой суверенитет на помощь ЕС, нельзя обойти стороной вопрос безопасности, которая является одной из самых интересных идей политической науки. Определение безопасности может иметь два направления - узкое и широкое. Если рассматривать узкое определение, то можо отметить, что в него входит военная и политическая составляющая безопасности. И под таким определением "безопасность" понимают большинство людей.

Но есть и другое определение понятия "безопасность", которое включается в себя большинство сфер деятельности государства, включая окружающую среду, экономику и т.д. И если ЕС подразумевает именно такое определение безопасности, то, фактически, Армения не сможет вести независимую политику по большому количеству направлений. Но даже в узком смысле "безопасности" возможные действия Армении будут очень ограниченными.

Южный Кавказ под прицелом Европы - зачем Армении вооружение ЕС?

Южный Кавказ под прицелом Европы - зачем Армении вооружение ЕС?

К примеру, рассмотрим поставки вооружения странами ЕС и Францией в Армению. Не секрет, что западное оружие поставляется в другие страны с большим количеством оговорок. Четко указывается, в каких сценариях и как оно может быть использовано. Таким образом, Ереван попадает в зависимое положение от ЕС и по узкому направлению "безопасности", что означает, что позиции Армении по сравнению с ее ситуацией ухудшаются. Конечно, взамен Ереван получит европейскую финансовую помощь, но возникает вопрос о соотношении риска и вознаграждения.

Но, в целом, можно отметить, что цель ЕС ясна. ЕС использует либеральную политическую повестку для продвижения своих идей и ценностей в надежде на то, что это приведет к формированию политики Армении, которая будет соответствовать интересам европейского блока. Это весьма наивный подход со стороны Брюсселя, так как он не учитывает баланс сил и интересы других крупных региональных игроков. Укрепление западного влияния в Армении будет проходить параллельно с усилением балансирующих действий прочих крупных стран региона. Полагаю, читатели согласятся с тем, что Иран и Россия не станут участвовать в роли наблюдателей в попытке ЕС установить свою гегемонию в Армении, так как это приведет к ослаблению позиций этих стран. А в случае Ирана риски еще более высоки. Таким образом, антиевропейские посылы от этих государств усилятся.

Стуктурная проблема Армении заключается в том, что Европа расчитывает на мягкую силу в распространении своей политической идеалогии и своего взгляда. При этом не обладая жесткой силой, которая необходима для сдерживания влияния других крупных государств. Общая ошибка западных столиц заключается в том, что после окончания холодной войны и развала Берлинской стены эти страны почувствовали себя настолько комфортно, что решили отказаться от прагматизма и реализма в своей внешней политике в пользу попыток распространения своего влияния либеральными путями. Проблема такого подхода для Запада заключается в том, что другие участники системы международных отношений не отошли от принципов реализма. И у сегодняшней Европы мало рычагов, которые смогут компенсировать прагматичность других крупных стран.

Получается, что Армения попадает в капкан - Еревану придется столкнуться с жесткой реакцией региональных государств или провалить внешнеполитический разворот для гарантирования политической и военной безопасности. В обоих сценариях Армению ждут потрясения. В значительной степени, одной из виновных сторон в таком исходе будет Брюссель, так как наивность западных политиков и отказ от принципов реализма на Западе делает маленькие страны пешками и потенциальным жертвами геополитических просчетов.