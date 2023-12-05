Глупая армянская мечта Европы

Автор: Эмин Севдималиев

Посольство Франции в Армении продолжает дестабилизацию Южного Кавказа посредством своего влияния на Армению. Но, справедливости ради, необходимо отметить, что в этом деле Франция работает не одна, а совместно с ЕС. Последней крупной новостью стало объявление посольства об основных направлениях сотрудничества экономического блока и Еревана.

Как отмечается в публикации посольства в одной из социальных сетей, следующие вопросы становятся основными в отношениях ЕС-Армения: реформы, инновации, инвестиции, миграция, поддержка карабахских армян, управление границами, безопасность, оборона. Весьма обширный список, который вызывает несколько вопросов. И эти вопросы необходимо рассмотреть более подробно, чтобы понять, как будет формироваться сотрудничество между Арменией и Европейским Союзом.

В целом, необходимо отметить, что сложно проводить какой-либо анализ без понимания того, что в ЕС подразумевается под реформами и инновациями. В частности, не совсем ясно, о каких сферах идет речь. Также весьма интересно, как Франция или ЕС будут управлять границами Армении.

В этом контексте формулировка французского посольства является полным противоречием тому, что говорят в Армении. Политические элиты, граждане и экспертное сообщество говорят о том, что необходимо гарантировать выживание страны и сохранение ее государственности, особенно в разрезе того, что Ереван много лет зависел от Москвы по широкому спектру ключевых вопросов. Включая оборону, экономику и управление границами. В Армении считали стратегические отношения с Россией сдерживающей силой, которая гарантирует продвижение ее геополитических интересов. После того, как отношения между сторонами стали прохладнее, Армения начала свой разворот на Запад.

Но теперь Армения будет зависеть от Европы по тем же вопросам, от которых раньше Ереван зависел от Москвы. И это решение Армении указывает на то, что изначальный прогноз о том, что Армения становится страной, торгующей своим суверенитетом.

Говоря о том, что Армения меняет свой суверенитет на помощь ЕС, нельзя обойти стороной вопрос безопасности, которая является одной из самых интересных идей политической науки. Определение безопасности может иметь два направления - узкое и широкое. Если рассматривать узкое определение, то можо отметить, что в него входит военная и политическая составляющая безопасности. И под таким определением "безопасность" понимают большинство людей.

Но есть и другое определение понятия "безопасность", которое включается в себя большинство сфер деятельности государства, включая окружающую среду, экономику и т.д. И если ЕС подразумевает именно такое определение безопасности, то, фактически, Армения не сможет вести независимую политику по большому количеству направлений. Но даже в узком смысле "безопасности" возможные действия Армении будут очень ограниченными.

К примеру, рассмотрим поставки вооружения странами ЕС и Францией в Армению. Не секрет, что западное оружие поставляется в другие страны с большим количеством оговорок. Четко указывается, в каких сценариях и как оно может быть использовано. Таким образом, Ереван попадает в зависимое положение от ЕС и по узкому направлению "безопасности", что означает, что позиции Армении по сравнению с ее ситуацией ухудшаются. Конечно, взамен Ереван получит европейскую финансовую помощь, но возникает вопрос о соотношении риска и вознаграждения.

Но, в целом, можно отметить, что цель ЕС ясна. ЕС использует либеральную политическую повестку для продвижения своих идей и ценностей в надежде на то, что это приведет к формированию политики Армении, которая будет соответствовать интересам европейского блока. Это весьма наивный подход со стороны Брюсселя, так как он не учитывает баланс сил и интересы других крупных региональных игроков. Укрепление западного влияния в Армении будет проходить параллельно с усилением балансирующих действий прочих крупных стран региона. Полагаю, читатели согласятся с тем, что Иран и Россия не станут участвовать в роли наблюдателей в попытке ЕС установить свою гегемонию в Армении, так как это приведет к ослаблению позиций этих стран. А в случае Ирана риски еще более высоки. Таким образом, антиевропейские посылы от этих государств усилятся.

Стуктурная проблема Армении заключается в том, что Европа расчитывает на мягкую силу в распространении своей политической идеалогии и своего взгляда. При этом не обладая жесткой силой, которая необходима для сдерживания влияния других крупных государств. Общая ошибка западных столиц заключается в том, что после окончания холодной войны и развала Берлинской стены эти страны почувствовали себя настолько комфортно, что решили отказаться от прагматизма и реализма в своей внешней политике в пользу попыток распространения своего влияния либеральными путями. Проблема такого подхода для Запада заключается в том, что другие участники системы международных отношений не отошли от принципов реализма. И у сегодняшней Европы мало рычагов, которые смогут компенсировать прагматичность других крупных стран.

Получается, что Армения попадает в капкан - Еревану придется столкнуться с жесткой реакцией региональных государств или провалить внешнеполитический разворот для гарантирования политической и военной безопасности. В обоих сценариях Армению ждут потрясения. В значительной степени, одной из виновных сторон в таком исходе будет Брюссель, так как наивность западных политиков и отказ от принципов реализма на Западе делает маленькие страны пешками и потенциальным жертвами геополитических просчетов.