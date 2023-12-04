Армения заблуждается - никакого молчаливого согласия мира на ее манипуляции нет

Автор: Тофик Аббасов, политический аналитик

Бесспорно, армянская дипломатия проявляет себя в самых худших качествах, и каждый ее выпад против Азербайджана, будучи необоснованным, высосанным из пальца, основанным на лжи, отдаляет стороны друг от друга. Мы не можем не видеть этого и не делать соответствующих выводов.

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян на заседании СМИД ОБСЕ в Скопье разразился фальшивыми обвинениями в адрес Азербайджана с целью ополчить определенную часть международной дипломатии против нашей страны. Однако хотел бы заметить, что Азербайджан никогда не давал и не даст никому никаких поводов думать, что его можно застичь врасплох. Имею в виду азербайджанскую дипломатию, которая действует безошибочно и строго в рамках требований международных норм. Печально, что Армения, игнорируя реалии, пытается продолжать придерживаться имиджа обиженной страны. Что ж, если ей импонирует такое амплуа, на здоровье. Но не будем забывать, что на кону судьба мирного соглашения.

Это соглашение, бесспорно, нужно не только Азербайджану и Армении, но и всему нашему региону, который заметно подустал от многолетней тяжбы, от бессмысленной политики вражды, которую всегда проводил официальный Ереван. И для того, чтобы выйти на новый уровень отношений, снять все барьеры с пути имеющихся и работающих транспортных, энергетических, гуманитарных, культурно-социальных и прочих проектов, необходимо, чтобы Ереван и армянская дипломатия были настроены на трезвый лад. Однако мы видим по действиям, высказываниям и реакциям, что Армения пытается поддерживать противостояние, эскалировать обстановку и искать новые поводы для обострения положения.

То, что сказал Мирзоян в Скопье, не выдерживает никакой критики. Откуда берутся озвучиваемые армянами цифры и аргументы, непонятно. Десять месяцев блокады... Какой блокады? Начнем с того, что никакой блокады не было. Конец этой печальной истории, за которой стояли армянские силы и в мире, и в регионе, показал, как они блефовали. Это, я бы сказал, было блефом века. Армяне орали на весь мир, что в Карабахе якобы находятся на грани голодной смерти сто тысяч человек, из которых тридцать тысяч это дети. И так далее. На этой волне пытались поймать свою удачу многие, в том числе безуспешный политик и менеджер сепаратистов Рубен Варданян. Этот человек был самозванцем, не имевшим никакого отношения к Карабахскому региону Азербайджана. Он там не родился, не жил, наличие бабушки-уроженки Карабаха тоже не давало ему никаких особых прав. Тем более, это не давало ему никакого права говорить от имени армянской общины, рассуждать о "блокадах" и "геноцидах".

Еще раз повторю - никакой блокады не было. Как только самораспустился преступный режим, открылись склады и обнаружилось, что в Карабахе было вдоволь запасов и продуктов, и медикаментов, и предметов первой необходимости. Не было никакой реальной основы для той истерии, что устроили армяне. Несмотря на это, они пытались спровоцировать внешние силы, дипломатию Франции и других стран на достижение конечного результата и калечущие действия против Азербайджана. Но ничего не вышло. Азербайджан доказал, что никакой блокады не было, а была авантюра никем не признанного режима.

Если говорить о ненависти и ксенофобии, в которых Мирзоян обвиняет Азербайджан, то это как раз есть главные составляющие армянской идеологии, политики и дипломатии. Армения официально, на уровне Конституции и Декларации независимости признает Азербайджан и Турцию вражескими государствами, с которыми надо воевать и нельзя устанавливать добрососедские отношения. Эти документы содержат открытые претензии на азербайджанские и турецкие территории. Вот где кроется причина той позиции неприятия, которую на мировой площадке демонстрирует Мирзоян, следуя инструкциям своего босса Никола Пашиняна.

Мы прекрасно помним, как в конце 80-х Ереван развязала конфликт, поддавшись огромному влиянию и напору ксенофобов, которых подталкивал и советник Горбачева Аганбекян, говоря о якобы целесообразности перехода Карабаха под юрисдикцию Армении. Конечно, это была фантазия, которая тоже с треском провалилась. Этот небезызвестный экономист в 2018 году подался в Карабах, будучи в преклонном возрасте. Понимая, что это искусственное образование обречено, он пытался его спасать какими-то экстраординарными эксклюзивными подходами. Только подумайте - он побывал на "приеме" у главы режима Бако Саакяна и пообещал разработать для Карабаха какие-то инвестиционные проекты. Что из этого получилось, известно - ничего. Его поездка оказалась бессмысленной затеей. Все, что он обещал, не состоялось. Зато сам Аганбекян лишний раз доказал, что был одним из тех провокаторов, которые разжигали антиазербайджанскую истерию и пытались на этой волне поймать свою удачу.

Тем более, нет никакого смысла сегодняшним властям Армении заниматься манипуляциями и обманывать мировое сообщество.

Безусловно, выступая на международных встречах такого уровня, как СМИД ОБСЕ, каждый дипломат должен отвечать за свои слова, за каждый аргумент и каждое выдвинутое против кого-то обвинение. Однако для армянских дипломатов, по всей видимости, норм поведения не существует, поэтому Мирзоян разразился чушью о каких-то экзистенциальных угрозах армянам, которые, дескать, хотели жить свободно на своей "прародине".

Хотел бы напомнить, что Президент Азербайджана после окончательного восстановления страной своего суверенитета озвучивал месседжи, которые говорили в том числе и о том, что армяне никаких исторических прав на азербайджанский Карабах никогда не имели и иметь не могут. Они поздние переселенцы. Причем, два столетия назад оказавшись на Кавказе, они принесли сюда свои порочные традиции - традиции братоубийства, террора, провокаций с целью захвата того, что тебе не принадлежит. Все это мы видели на протяжении этих двух столетий. Вместо того, чтобы прижиться, наладить отношения с коренным населением, армяне начинали строить козни, вынуждать людей покидать свои дома и прибирать к рукам чужое.

Азербайджан продолжает настаивать на том, что примирение - это неизбежность. Необходимо налаживать контакты. Для реинтеграции армян региона двери открыты. Армяне покинули Карабах по настоянию лидеров сепаратистского режима. Тот же Шахраманян и его подельники после подписания бумаги о самоликвидации режима вынудили соплеменников покинуть Карабах, чтобы использовать это для обвинения Баку в "этнических чистках". Покидая Азербайджан, выезжающие армяне отвечали на вопросы азербайджанских и зарубежных журналистов, и на вопрос "почему уезжаете?" говорили "нас заставили". Они признавали, что их не выселяли насильно, не терроризировали, не угрожали, но им было приказано уехать сепаратистскими лидерами. "Мы уезжаем, но вернемся", - говорили многие. И могут вернуться. Никто не запрещает возвращаться тем, кто докажет свою причастность к карабахской земле и свою готовность жить в азербайджанской действительности. Для них работает специальный сайт, посредством которого они могут обращаться за гражданством и восстановлением в прочих правах.

Так что демагогия, которую развел в Скопье Арарат Мирзоян, - это болтовня, не имеющая под собой никакой основы. Главная цель тут - в очередной раз оболванить международное сообщество. Точнее - определенную его часть, чтобы добиться поддержки корявых армянских идей. В целом международное сообщество прекрасно осведомлено о том, что происходило и происходит в регионе, и Арарату Мирзояну не нужно прибегать к словесным манипуляциям. На самом деле, в мире знают, что происходит. Никакого молчаливого согласия на армянские манипуляции нет.

Армения в начале 90-х напала на восстановивший свою независимость суверенный Азербайджан. Мы свою независимость восстановили, а армяне свою получили. Соседи не знают, что происходило в истории на самом деле. А происходило следующее - когда в начале прошлого века за дашнаками и армянскими радикальными террористическими организациями стояли страны Антанты, армяне вырезали азербайджанское население, чтобы заставить людей покинуть земли предков и затем завладеть этими землями. Вот тогда все происходило при молчаливом согласии мирового сообщества. Так же было в конце 80-х годов прошлого века, когда разгорался карабахский конфликт, когда произошли этнические чистки азербайджанского населения в Армении, когда были "очищены" от коренного населения оккупированные земли самого Азербайджана. Как говорил ранее Президент Ильхам Алиев, на территории, равной по площади территории современного Ливана, все было стерто с лица земли. Сейчас Азербайджан восстанавливает уничтоженные армянами города и села и возвращает туда жизнь.

Наш голос, благодаря усилиям Президента Ильхама Алиева по восстановлению освобожденных земель, по возвращению надежды сотням тысяч людей, является голосом правды и доходит до адресата. Мы не только говорим, но и показываем. В отличие от нас, у армян нет никаких фактов, никаких доказательств того, что они являются носителями правды. Они являются носителями кривды, продолжают делать ставку на козни и провокации, рассчитывая отбить для себя какие-то преференции. У этого меркантильного подхода нет никаких шансов на успех. В то время, как Азербайджан более чем правдив и более чем боеспособен. Потому что правда - это оружие, которое всегда стреляет без промаха.