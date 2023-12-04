Сабина Алиева о жертвах мин за последние три десятилетия

Всего с 1991 года по настоящее время в Азербайджане зарегистрировано 3 416 пострадавших от мин, в том числе 357 детей и 38 женщин.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявила Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабина Алиева на круглом столе на тему "Защита прав лиц с инвалидностью и жертв мин в Азербайджане".

Омбудсмен отметила, что согласно статистическим данным, в период с 10 ноября 2020 года, после окончания Отечественной войны, завершившейся освобождением азербайджанских территорий от армянской оккупации, в результате взрывов мин погибли 65 человек, а 272 получили ранения различной степени тяжести.

"Права лиц с инвалидностью должны постоянно защищаться и поощряться, для них должны быть созданы равные возможности во всех сферах общественной жизни, должна быть усилена просветительская работа в этой сфере.

В результате военной агрессии Армении против Азербайджана в период почти 30-летней оккупации, а также в последующие годы на наших территориях в Карабахском и Восточно-Зангезурском регионах имеются многочисленные мины и неразорвавшиеся боеприпасы, а армянская сторона до сих пор не желает предоставлять точные данные о минных картах и схемах.

С большим сожалением хочу еще раз отметить, что глобальный минный террор, приведший к многочисленным человеческим жертвам, тяжелым травмам и инвалидности тысяч людей, создает серьезное препятствие для масштабных строительно-монтажных, восстановительных работ, проводимых на освобожденных от оккупации территориях, а также для справедливого и устойчивого мира, замедляет процесс безопасного возвращения бывших вынужденных переселенцев на родные земли", - добавила С.Алиева.

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