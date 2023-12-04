Проходит суд над армянским диверсантом, задержанным в Карабахе - ВИДЕО
Начался судебный процесс по уголовному делу задержанного в Кяльбаджаре армянского диверсанта Восканяна Гагика Ашотовича.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, обвиняемый Гагик Восканян за государственный счет обеспечен адвокатом и переводчиком.
Судья разъяснил его права.
В анкетных данных Гагика Восканяна отмечается, что он родился в 1983 году в Ереване, не состоит в браке и имеет среднее образование. Зарегистрирован в Ереване по адресу квартале 17, улице Давтатиш.
Затем в суде ему представили адвоката.
Права Гагика Восканяна за счет государства будет защищать адвокат Дильсуз Мамедов.
Заседание продолжается.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре