Проходит суд над армянским диверсантом, задержанным в Карабахе

Начался судебный процесс по уголовному делу задержанного в Кяльбаджаре армянского диверсанта Восканяна Гагика Ашотовича.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, обвиняемый Гагик Восканян за государственный счет обеспечен адвокатом и переводчиком.

Судья разъяснил его права.

В анкетных данных Гагика Восканяна отмечается, что он родился в 1983 году в Ереване, не состоит в браке и имеет среднее образование. Зарегистрирован в Ереване по адресу квартале 17, улице Давтатиш.

Затем в суде ему представили адвоката.

Права Гагика Восканяна за счет государства будет защищать адвокат Дильсуз Мамедов.

Заседание продолжается.

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