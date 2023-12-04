Армяне установили большинство мин-ловушек в Карабахе против мирных жителей

На освобожденных от армянской оккупации азербайджанских территориях, наряду с минами, армянами были установлены взрывные ловушки и устройства, большинство из которых нацелены на мирных граждан.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил заместитель директора Управления по просвещению, международным и общественным связям ANAMA (Агентство Азербайджана по разминированию) Фархад Исаев на круглом столе на тему "Защита прав лиц с инвалидностью и жертв мин в Азербайджане".

"На освобожденных от армянской оккупации территориях Азербайджана 147 тысяч 988 гектаров загрязнены минами и неразорвавшимися боеприпасами на высоком уровне, а 675 тысяч 570 гектаров - на среднем. Среди найденных взрывных устройств имеются мины, произведенные в Армении в 2021 году. Они были перевезены на территорию Азербайджана армянскими незаконными вооруженными формированиями", - добавил Ф.Исаев.

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