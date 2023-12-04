Азербайджан начал использовать машины для разминирования отечественного производства

Азербайджан начал использование машин для разминирования отечественного производства, которые обнаруживают противотанковые и противопехотные мины.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил заместитель директора Управления по просвещению, международным и общественным связям ANAMA (Агентство Азербайджана по разминированию) Фархад Исаев на круглом столе на тему "Защита прав лиц с инвалидностью и жертв мин в Азербайджане".

Касаясь важности вопроса просвещения населения, Фархад Исаев подчеркнул, что регулярно проводятся мероприятия по повышению осведомленности об опасности мин.

"До сих пор соответствующим отделом ANAMA были проведены мероприятия по повышению осведомленности об опасности мин для 445 тысяч 232 человек, распространено более 150 тысяч печатных материалов. Всего в опасных зонах установлено 925 предупреждающих знаков", - отметил Ф.Исаев.

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